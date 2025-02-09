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劉喬安黑料連環爆 作家：假台派真毒販 收罷免書取個資

記者何祥裕／台北6日電
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劉喬安(左)日前在美國落網。(圖／取自U.S. Immigration and Customs Enforcement網站)
劉喬安(左)日前在美國落網。(圖／取自U.S. Immigration and Customs Enforcement網站)

有「太陽花女神」稱號的劉喬安，因涉嫌侵占、毒品等案件遭台灣司法機關通緝，人在美國的劉日前遭台美治安機關聯手逮獲，近日將遣返台灣，對此長期旅居美國、身兼「北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit」主席的暢銷作家「矽谷美味人妻」，在臉書發文表示，看到劉喬安在波士頓落網，真是大快人心，終於把這個假台派真毒販繩之以法。

「矽谷美味人妻」是暢銷作家謝凱婷的筆名，謝長期旅居美國，除料理創作外，也身兼「北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit」主席及「TaiwanNext Foundation」執行長，也是天使投資人、創業家及Podcast主持人，長年協助台灣人才、企業與新創落地美國，建立北美台灣生態圈以連結台灣與美國的資源。推動台灣人在北美科技界的活動和新創投資。

她在臉書貼文表示，劉喬安從去年開始就在社群上假裝台派，企圖擾亂視聽、製造分化對立來模糊社運焦點，在她1月落網前，還呼籲她可幫美東台灣人收罷免書，請大家把罷免書寄給她，企圖收取海外台灣人的個資和查水表。「因為我和夥伴們踢爆這群人的政治詐欺意圖，導致劉喬安和另一個詐欺女不斷中傷和恐嚇我，這幾個月來我一直都過著提心吊膽的生活，也不敢在社群分享任何生活紀事，憂心家人安全。」

「矽谷美味人妻」貼文指出，感謝台灣警方鍥而不捨的追捕劉喬安，還有川普上台以後力求非法移民掃蕩，上任一個月之內就讓劉喬安落網，真的是非常高效率，值得很大的掌聲，期待接下來的美國治安走往好的方向。

她也感嘆，從這些錯綜複雜的假台派事件，更讓大家看到網路世界的可怕，你以為的網紅網美名人，可能就是通緝犯或詐欺犯，也有可能正進行滲透洗腦和對立分化，「敵人就在本能寺」，希望這件事能作為網路世界的借鏡。

矽谷 詐欺 投資

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