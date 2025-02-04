小S哭癱 具俊曄淚崩吻別摯愛 汪小菲雙眼紅腫

賈永婕還留著當年上節目的同框畫面。(取材自臉書)

大S 在日本病逝，接獲噩耗的賈永婕昨天趕赴東京，只為送大S最後一程。賈永婕稍早發文，公開她看到令人心碎的一幕，具俊曄邊哭邊吻別大S，所有家人都痛哭失聲。另外，汪小菲 昨天從泰國緊急飛到台灣，有網友目擊他在飛機上痛哭，因此雙眼紅腫未消。而與她並肩奮戰演藝圈30餘年的親妹小S ，陪姊姊最後一程哭癱。

據悉，大S臨終時，一家人都陪伴在身邊，小S送姊姊在醫院哭到淚流不止。大小S姊妹情深，過去小S懷第一胎抽血檢查，曾被診斷出大女兒Elly不健康的機率高，過去大S生完女兒小玥兒後，登上《康熙來了》分享孕期經歷，聊到此事，她表示當時因為看見妹妹小S心急如焚，曾默默向上天祈禱發願，「拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，(我)願意生這個小孩」。

另外，台灣女星賈永婕一聽到消息後就直奔新幹線，趕到醫院。她表示：「看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。」「最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。在愛中道別，期待再相逢！」

賈永婕說：「之後歐巴傳給我那天一起的自拍，看著照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼怎麼就去當天使了？你的瀟灑我們的痛心！」

另外，汪小菲昨天從泰國緊急飛到台灣，處理前妻大S過世後留下的相關事宜。他稍早已經抵達台北信義區豪宅，晚間下著大雨但汪小菲並未撐傘，就這樣淋雨走路回家，臉上分不清是淚水還是雨水。汪小菲神情憔悴，有網友目擊他在飛機上痛哭，因此雙眼紅腫未消。

他一個人返家，和警衛打了招呼後，由警衛協助開啟大門讓他進入。而他此行來得匆忙，什麼行李也沒帶，全程兩手空空；馬筱梅則不見蹤影，並沒有隨汪小菲進入台北家中。