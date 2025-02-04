我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

小S哭癱 具俊曄淚崩吻別摯愛 汪小菲雙眼紅腫

記者李姿瑩／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賈永婕還留著當年上節目的同框畫面。(取材自臉書)
賈永婕還留著當年上節目的同框畫面。(取材自臉書)

大S在日本病逝，接獲噩耗的賈永婕昨天趕赴東京，只為送大S最後一程。賈永婕稍早發文，公開她看到令人心碎的一幕，具俊曄邊哭邊吻別大S，所有家人都痛哭失聲。另外，汪小菲昨天從泰國緊急飛到台灣，有網友目擊他在飛機上痛哭，因此雙眼紅腫未消。而與她並肩奮戰演藝圈30餘年的親妹小S，陪姊姊最後一程哭癱。

據悉，大S臨終時，一家人都陪伴在身邊，小S送姊姊在醫院哭到淚流不止。大小S姊妹情深，過去小S懷第一胎抽血檢查，曾被診斷出大女兒Elly不健康的機率高，過去大S生完女兒小玥兒後，登上《康熙來了》分享孕期經歷，聊到此事，她表示當時因為看見妹妹小S心急如焚，曾默默向上天祈禱發願，「拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，(我)願意生這個小孩」。

另外，台灣女星賈永婕一聽到消息後就直奔新幹線，趕到醫院。她表示：「看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。」「最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。在愛中道別，期待再相逢！」

賈永婕說：「之後歐巴傳給我那天一起的自拍，看著照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼怎麼就去當天使了？你的瀟灑我們的痛心！」

另外，汪小菲昨天從泰國緊急飛到台灣，處理前妻大S過世後留下的相關事宜。他稍早已經抵達台北信義區豪宅，晚間下著大雨但汪小菲並未撐傘，就這樣淋雨走路回家，臉上分不清是淚水還是雨水。汪小菲神情憔悴，有網友目擊他在飛機上痛哭，因此雙眼紅腫未消。

他一個人返家，和警衛打了招呼後，由警衛協助開啟大門讓他進入。而他此行來得匆忙，什麼行李也沒帶，全程兩手空空；馬筱梅則不見蹤影，並沒有隨汪小菲進入台北家中。

具俊曄把大家最後的自拍傳給賈永婕。(取材自臉書)
具俊曄把大家最後的自拍傳給賈永婕。(取材自臉書)
汪小菲一邊抹臉一邊在雨中前行。(圖/讀者提供)
汪小菲一邊抹臉一邊在雨中前行。(圖/讀者提供)
已故的大S徐熙媛（左）和南韓籍的先生具俊曄（右）。（圖╱VOGUE提供）
已故的大S徐熙媛（左）和南韓籍的先生具俊曄（右）。（圖╱VOGUE提供）

大S 汪小菲 小S

上一則

大S猝逝登熱搜 中外媒大幅報導 BBC讚華語圈最耀眼明星之一

下一則

9年前生二胎才逃死劫 大S曾言：不畏懼死亡

延伸閱讀

具俊曄以吻訣別大S崩潰爆哭 韓媒：老天爺也嫉妒的愛情

具俊曄以吻訣別大S崩潰爆哭 韓媒：老天爺也嫉妒的愛情
大S產子曾鬼門關走一回 呼吸中斷失去記憶卻查不出原因

大S產子曾鬼門關走一回 呼吸中斷失去記憶卻查不出原因
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S愛鞋成痴 昔和劉真搶鞋互嗆 網哭：天堂繼續PK

大S愛鞋成痴 昔和劉真搶鞋互嗆 網哭：天堂繼續PK

熱門新聞

林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人