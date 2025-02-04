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大S心臟功能不佳等諸多病史 醫師研判恐免疫力低下奪命

記者廖靜清、沈能元／台北報導
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大S（左二）和先生具俊曄（左一）日前出席友人女兒的歸寧宴，沒想到這成了她最後公開的身影。（圖／取自臉書）
大S（左二）和先生具俊曄（左一）日前出席友人女兒的歸寧宴，沒想到這成了她最後公開的身影。（圖／取自臉書）

藝人大S徐熙媛不幸在日本感染流感併發肺炎猝逝，由於近來全球流感病例增加，引來關注。台灣的澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲表示，「流行性感冒不是感冒」，是醫師和衛生主管單位長久以來努力宣傳的重點，差異不是在於名稱，而是在於「感冒幾乎沒有併發重症的可能性」，但「流感則有一定的機率」。

大S因為有其他病史，台灣的中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬研判恐與敗血症有關；他說，大S心臟功能不佳，一旦出現強度較高身體免疫反應就可能損及心臟肌肉引發心肌炎，導致心衰竭死亡。

黃高彬說，年輕人免疫力較好，免疫反應強，卻可能在感染流感病毒後引發細胞激素風暴，進而傷害肺臟等器官，造成病毒性敗血症。

台灣的台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民說，受新冠免疫負債影響，全球這波流感疫情嚴重，國內也是如此，持續半年仍停不下來，流感病毒傳播速度快、範圍廣，老年人、嬰幼童及慢性疾病患者等高風險族群容易合併肺炎、腦炎、心肌炎、侵襲性細菌感染等重症，短時間內就可能因呼吸衰竭被送至加護病房，「流感絕非一般人認為『較嚴重的感冒』，一旦惡化易引發呼吸衰竭。」

台安醫院醫療品質副院長、感染科主任楊祖光指出，大S曾兩度流產，可能是免疫因素造成，免疫力低下，也是流感併發重症高危險群；氣喘病人罹流感，加上用類固醇藥物抑制身體免疫反應，易併發重症。

杜承哲醫師指出，「肺炎」可以有高達40%甚至更高的死亡率，看患者的風險因子以及免疫力。即便是在醫療高度高度發達的國家，及早給予抗生素，也不代表會100%存活，是極度需要小心的嚴重疾病。

要到大醫院的徵兆是什麼？杜承哲表示，呼吸困難，呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變，低血壓或高燒持續72小時。

楊祖光醫師研判，大S體型偏瘦，若長期營養不足會影響免疫力；流感病毒攻擊人體可說是又急又快，跟著血液流竄至全身，侵襲器官及神經系統，體弱多病、免疫力較差等族群易有肺炎、腦炎、心臟衰竭等嚴重併發症。

流感 大S 免疫力

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