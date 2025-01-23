林秉樞胖到134公斤一度病危 北所：已移除葉克膜病情穩定

涉對前立委高嘉瑜施暴入獄服刑的林秉樞，戒護送醫病危，林父22日現身受訪，指兒子一度靠葉克膜續命。(記者黃子騰／攝影)

民進黨 前立委高嘉瑜前男友林秉樞對高施暴，遭判刑2年10月，在台北監獄 台北分監服刑，上月中旬戒護就醫迄今，一度病危；林父向法務部陳情，昨並公開質疑兒子遭不當對待，新北地檢署已依傷害罪分他字案調查中。

負責管理台北分監的台北看守所前晚說林上月18日就醫，病情屬特種個資不便說明；昨天證實林一度病危裝葉克膜，1月9日移除，20日起呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。

林父昨天受訪說，兒子之前被羈押近8個月，交保後腎臟功能欠佳，醫治後康復，入監體檢一切正常。但兒子入監不久就出現神情呆滯、走路蹣跚、身體浮腫，體重從80公斤胖到134公斤。去年12月16日他會客發現兒子精神狀況差，胡言亂語，還說「爸爸請你自己要保重身體，我可能會比你早走。」

戒護科稱兒子只是感冒，吃藥不舒服。林父隔天寫陳情書並掛號向法務部長、監委陳情。18日下午就接到監所電話，林秉樞在急診室插管治療。

林父說，兒子送醫時已休克，經查多處感染發炎引發敗血症，隨後急性腎衰竭、一度失去呼吸心跳，經全力搶救恢復生命跡象，但已多重器官衰竭，醫師說「99.9%以上難以救活」。林父哽咽說，為免浪費醫療資源，忍痛簽立放棄急救同意書。但隔天（19日）林秉樞姊姊至醫院探視，表示要搶救，院方替林秉樞裝上葉克膜並全天候洗腎。

據了解，新北檢執行科上月底也接到林秉樞家屬陳情信，指林病況危急，疑在獄中遭不當對待，執行科檢察官立即交地檢署，暫依傷害罪分他字案展開調查。

北所昨表示，林秉樞目前意識清楚、病情穩定，對於家屬函請地檢署調查予以尊重，全力配合調查。

林秉樞2021年間毆打高嘉瑜成傷，被依傷害、恐嚇、妨害秘密等共13罪判刑2年10月定讞，前年10月6日入獄服刑，經法院定執行刑為2年9月。