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美緝毒署教育基金會董事…王文祥捐千萬台幣 挺中信反毒教育

記者李芯／台北6日電
知名企業家王文祥（右）再次捐款台幣1000萬元(約30.3萬美元)力挺中信反毒基金會董事長辜仲諒（左），助反毒教育工程一臂之力。(圖／中國信託反毒教育基金會提供)
知名企業家王文祥（右）再次捐款台幣1000萬元(約30.3萬美元)力挺中信反毒基金會董事長辜仲諒（左），助反毒教育工程一臂之力。(圖／中國信託反毒教育基金會提供)

中國信託反毒教育基金會自2015年成立至今，以「預防教育」及「降低再犯」兩大主軸，致力於反毒教育工作，協助政府解決毒品帶來的社會問題，10年來累計提供120萬人次反毒相關知識。知名企業家王文祥董事長長期關注毒品議題，十分認同並支持中信反毒基金會的理念，於2025年新年初始再度捐款新台幣1000萬元(約30.3萬美元)給中信反毒基金會，共同為反毒教育工作貢獻一份心力。

2025年正逢中信反毒基金會成立10周年，董事長辜仲諒在美國求學時認識至今40年的好友王文祥連續第7年捐款，累計投入新台幣3400萬元(約103.3萬美元)給中信反毒基金會，而身兼美國緝毒署教育基金會（DEAEF）董事的王文祥，更促成DEAEF及美國毒品法庭專人協會（All Rise）與台灣的交流合作。

王文祥曾提到，美國緝毒署教育基金會的作法是透過各種課後休閒活動，如棒球、街舞等，來培養孩子的正向休閒興趣。辜仲諒表示，反毒教育的核心是生活技能的提升與正向休閒興趣的培養，當孩子有自己喜歡的事情想要做，就可以降低他們接觸毒品的機會與風險，因此，除了原本長期支持的棒球外，他更成立了新北中信特攻職業籃球隊。相對棒球，辜仲諒認為籃球是門檻較低的運動，只要一個框、一顆球，隨時都可以打，跟朋友一起養成運動的好習慣，能幫助青年學子們遠離毒品的危害。

中信反毒基金會長期以「教育知毒・攜手反毒」理念，在台灣各地扎根反毒教育工作，今年正逢基金會成立10周年，為了讓外界更了解反毒的重要性，將規劃一系列的線上線下相關活動，廣邀社會大眾共同參與，相關活動訊息可密切注意中信反毒基金會官方粉絲專頁。

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