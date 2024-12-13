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副刊轉型關鍵人物 藝文界追思 重量級詩人瘂弦獲總統褒揚令

記者陳宛茜／台北13日電
文化部長李遠（中）12日代頒總統褒揚令，瘂弦女兒王景苹（右）與王璟縈（左）代表接受。(記者侯永全／攝影)
文化部長李遠（中）12日代頒總統褒揚令，瘂弦女兒王景苹（右）與王璟縈（左）代表接受。(記者侯永全／攝影)

「溫柔之必要．肯定之必要.…」在微微細雨和詩人林宇軒優雅的小提琴樂音「如歌的行板」之中，「瘂弦追思會暨文學展」昨於紀州庵文學森林展開，上百位藝文界人士出席追思。詩人陳義芝說，瘂弦不僅是當代重量級詩人，也是讓副刊轉型的關鍵人物。

詩人瘂弦10月11日於溫哥華辭世。他以「如歌的行板」、「深淵」等詩作震撼文壇，創辦「創世紀」詩刊與洪範書店，主編聯合報副刊期間打造台灣文學黃金年代。昨追思會由洪範書店、文訊雜誌社、創世紀詩社、聯合報副刊聯合舉辦，台師大文學院長須文蔚主持。出席者包括「創世紀鐵三角」之一的詩人張默、洪範書店發行人葉步榮、雲門舞集創辦人林懷民、遠流董事長王榮文、和碩聯合科技董事長童子賢、作家蔣勳、龍應台、陳義芝、朱天文、朱天心、朱天衣、詩人陳義芝、白靈、陳育虹、楊澤及聯合報執行董事項國寧、社長游美月等。

文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令，由瘂弦之女王景苹、王景縈代表受贈。王景苹回憶，父親主編聯副期間等於「社會的公共資源」，幾乎沒有私人時間，移居加拿大後，父女才有更多相處時間。父親辭世前四天，她告知父親自己的小說得了文學大獎，「是小說，逃出你的陰影了」。父親幽默回應「我的陰影很大」。其實瘂弦總是鼓勵女兒「你手中可是拿著一手好牌，怕什麼？就出去衝撞」。

李遠1980年代放棄美國學業返台，熱情的瘂弦邀他到聯合報副刊工作。他透露當時跟聯合報副刊簽約5年，每個月可拿台幣5000元「只是寫小說」，而當時大學教授一個月薪水是台幣4500元。瘂弦讓李遠相信「寫作可以生活」、「在這個世界上，作家、藝術家才是最重要的」。

葉步榮表示，瘂弦不僅有詩人的高度，還有編輯人的風範。一生只出版一本詩集，但所寫序跋和書信的質量卻遠遠超過同代人。他在洪範出版的序跋集「聚繖花序」已編到第四本，「想不出有誰的序跋可以寫得這麼多、這麼好」；光是捐給圖書館的書信就1萬多封，估算瘂弦一生與作家通信數萬封，滿是「熱血、熱情與誠懇」。

「瘂弦追思會暨文學展」12日於紀州庵文學森林展開，上百位藝文界人士出席追思。(記...
「瘂弦追思會暨文學展」12日於紀州庵文學森林展開，上百位藝文界人士出席追思。(記者侯永全／攝影)
瘂弦出席「創世紀60周年封面及詩人手稿特展」，朗誦自己的詩作。（本報資料照片）
瘂弦出席「創世紀60周年封面及詩人手稿特展」，朗誦自己的詩作。（本報資料照片）
擔任聯副主編時期的瘂弦。（本報資料照片）
擔任聯副主編時期的瘂弦。（本報資料照片）

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