張忠謀兩度命運約會 一赴德儀二返台 張淑芬：改變兩人命運

張淑芬曾說，張忠謀「與命運的約會」寫得很好，他來台灣，改變了兩人的命運。（本報資料照片）

台積電 創辦人張忠謀 昨天出席自傳下冊新書發表會，他三度引用莎士比亞劇中對白Et tu「你也」，形容高通 不聽勸言建立第二供應商，還讓忠誠的客戶也來說不能阻止，讓他既失望又驚訝。

Et tu這兩個字源自莎翁在凱撒大帝被刺殺那幕當中的一句（Et tu, Brute?），這句話正是驚訝失望中的發聲。

張忠謀說，他在台積電28奈米技術突破時，引用沙翁的《凱薩大帝》詩句及一句話「有好結果的事都是好事」來形容這次高潮，但在當28奈米製程產能過剩，一家忠誠的客戶跑來說也要學高通減少訂單轉單格羅方德時，張忠謀感到失望跟驚訝，忍不住講「你也……」，這句話是引用凱薩最後一句台詞「你也有份嗎？布魯特斯」，布魯特斯是凱薩的養子兼親信，沒想到最後也加入捅刀的行列，為西方文學經典中關於背叛的經典場面。

張忠謀在自傳中回憶一生中有兩次「與命運的約會」，第一次是4958年自熟悉的波士頓到陌生的達拉斯，向德州儀器報到；第二次是1985年，決定離開美國來到台灣。張忠謀夫人張淑芬曾說，張忠謀「與命運的約會」寫得很好，他來台灣，改變了兩人的命運。

張忠謀坦言，一生中有許多野心與誘惑的致命交集，第一次就是他在德儀時，充滿野心想當CEO，因為當時德儀是世界最大的半導體公司，若能取得大位能做很多事，但還好沒有致命，但仍很不幸的，讓他低潮失望了五、六年。

張忠謀指出，「與命運的約會」來自於「rendezvous with destiny」，是小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）在第二次世界大戰時當總統時所說的，覺得很有氣魄。

他也回憶中學畢業跟同學租船夜遊黃浦江，一位同學趁酒意跑到船頭大喊：黃浦江，我們還能在這裡住多久？這樣的豪情以前以後都不曾再有。