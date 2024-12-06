大巨蛋開麥第1人 周杰倫喊回家感覺真棒 江蕙驚喜助陣

周杰倫相隔7年回家鄉開唱，開場有些緊張，不過很快回穩。(圖／杰威爾音樂提供)

「回家唱歌的感覺真的很棒啊！」久別重逢，是滋養他的地方，卻闊別了如此久，熟悉的台北街頭，陌生的場地，嶄新的大巨蛋迎來它的第一場演唱會考 驗，而周杰倫 也要贏來第一位開唱歌手的頭銜，數日來的發文可窺見他的焦慮，如同他曾說，即便開了上百場，每一次開唱前夕仍會緊張。

樂園、狂歡、永不落幕，是嘉年華的精髓，超越青春、橫跨人群、創造經典則是周杰倫的精神，上一次在台北開唱還是3字頭，一晃眼7年過，生理和心理上都形成了一道坎，人氣、體力、控場能力在在考驗著他。

周杰倫成為在大巨蛋開演唱會的第一人，無論外表或是歌聲狀態皆相當巔峰。(圖／杰威爾音樂提供)

當周杰倫以一身勁裝，從直徑12公尺的巨型LED球中現身嗨唱「黃金甲」，全場近3.8萬名歌迷熱血沸騰，而周董聽見炸耳的尖叫聲後，原本有些緊張的表情，瞬間放鬆許多。演唱「青花瓷」時，他終於開口向歌迷打招呼：「你們好嗎？回家唱歌的感覺真的很棒啊！」像是要跟粉絲證明自己回來了，他嗨喊：「我站在這裡，你們的聲音，說謝謝你，謝謝！」

這場演唱會早在3個月前就累積各種壓力，黃牛、詐騙、清票、釋票、視線不良區、嘉賓人選…等，爭議罵名統統由他一肩扛下，45歲的周杰倫，瘦回了出道時期的巔峰，歲月像只在他身上留了個數字，前一天他彩排隨興戴著一頂帽子，遮住眉眼、下頜微傾，彷彿是當初那個戴著棒球帽、低著頭的靦腆男孩。外界都說他好面子，其實他是在跟自己較勁，畢竟沒能超越自己怎麼拿得出手？

A-Lin(左)、戴愛玲一起來朝聖周杰倫演唱會。(記者許晉榮／攝影)

所以，回家鄉的第一場，邀來如親姐的國寶天后江蕙，2011年周董首攻高雄巨蛋，江蕙現身助陣，那也是「超時代」系列演唱會的最終場。相隔13年，「嘉年華」大巨蛋第一場，再度由二姐見證，除了國慶，周董是她第一個復出的演唱會舞台，搶在自己的專場之前，姐弟之情，早已超乎面子。