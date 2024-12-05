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遺言「飛向起舞的星河」網友嘆：連離去方式都非常瓊瑤

記者陳宛茜／台北5日電
知名作家瓊瑤4日在淡水住處往生，她的秘書稍早在瓊瑤的臉書粉專貼出遺書全文。(記者王聰賢/攝影)
知名作家瓊瑤4日在淡水住處往生，她的秘書稍早在瓊瑤的臉書粉專貼出遺書全文。(記者王聰賢/攝影)

瓊瑤4日辭世，在臉書上留下「當雪花飄落」影片，並在遺言中表示：「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」貫徹她在照顧先生平鑫濤時強調的「尊嚴死」理念。多年前，為了皇冠出版社創辦人平鑫濤的長照與治療方式，瓊瑤和平鑫濤子女決裂，帶著自己所有著作的版權，離開了平家與皇冠出版社。如今她選擇自己作主的「尊嚴死」，以生命貫徹她倡導的理念。

「這是我最後的選擇，時間已到，生命不會更好。」她在生前最後一篇文章「當雪花飄落」中表示，「不拖累所愛／也超越病魔／我心翩然自如奔放快樂／有如雪花與火花同時綻放／我將飛向可以起舞的星河。」瓊瑤是一個世代的「愛情教主」，作品唯美浪漫。許多網友看到瓊瑤的告別影片「當雪花飄落」，感嘆瓊瑤連離去，都選擇非常「瓊瑤」的方式。

2015年，平鑫濤因血管型失智症臥病，瓊瑤與平鑫濤子女因為照護上的問題，爆發了意見衝突。平家子女覺得父親雖然失智，但並不是昏迷不醒的植物人，也沒有病危，依然還有活下去的權利；瓊瑤卻希望平鑫濤活得有尊嚴，還寫下「雪花飄落之前」倡議尊嚴死。雙方決裂，平鑫濤由子女接手照顧，5年前病逝，享耆壽92歲。

瓊瑤在遺言表示，當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間。這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨。「萬一不幸，還可能成為依賴插管維生的臥床老人。我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的『死亡』。」她認為，生命的美好，於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」。

她形容自己的離去是「翩然」；「『翩然』是我最喜歡的兩個字，代表的是『自主、自在、自由』的『飛翔』，優美而『輕盈』，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，翩然的化為雪花飛去了！」

瓊瑤 臉書 長照

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