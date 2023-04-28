新聞評論／陳致中為母受罪 但共享Dirty Money

纏訟多年的扁家洗錢案，最高法院認定高雄市議員陳致中有主觀洗錢犯意，判刑1年定讞；陳致中在26日臉書表示「打斷手骨顛倒勇」，27日則說「為母受罪責，心甘情願」。(本報資料照片)

扁家洗錢案，陳水扁 之子、高雄市議員陳致中判刑定讞，必須入獄。陳致中26日在臉書 表示「打斷手骨顛倒勇」，27日則說「為母受罪責，心甘情願」。雖然扁家貪汙洗錢的源頭，指向扁嫂吳淑珍的貪財斂聚，但陳致中坐牢卻非無辜。

陳致中與妻黃睿靚都因洗錢被判刑。不過，許多人討論的是陳致中被判刑一年，要坐牢，黃睿靚卻判刑十個月，緩刑四年；法院的理由是，黃睿靚難以推拒婆婆吳淑珍的要求才犯案，因此宣告緩刑，免入獄。

國民黨議員陳麗娜酸說，「聽媽媽的話」沒有錯，但成年人的判斷還是要有。陳致中就是「聽媽媽的話」開海外帳戶洗錢，要坐牢；黃睿靚也是「聽婆婆的話」說謊開戶洗錢，同樣被判刑。

黃睿靚曾在檢察官調查時表示，開海外帳戶前，吳淑珍安撫她說，「不要擔心不要怕，這是家裡的錢，這不是Dirty Money」，然後要她騙銀行說這是父親給的錢。吳淑珍還向外國銀行來台人員自我介紹說是黃睿靚的媽媽，「是母女關係，不是婆媳關係」。

外國銀行理財專員是不是面對台灣第一家庭就裝糊塗，不得而知。而陳致中和黃睿靚則把所涉洗錢犯行，推給「聽媽媽的話」和「聽婆婆的話」，黃睿靚還因此獲得緩刑。吳淑珍強勢主導，殆無疑義。但對於這些「Dirty Money」，陳致中與黃睿靚顯然也都清楚；他們並非無辜。

吳淑珍為阿扁和扁家犧牲很大，但她的貪財也幾乎毀掉扁家。陳致中在臉書敍說從頭，重提當年車禍 以來的歷程，強調現在「為母受罪責」，心甘情願，沒有怨悔，還說「這或許是回報養育之恩唯一的方式」。

陳致中說得很感人。但那份浩大的「養育之恩」，包含著「海角七億」；而陳致中夫妻都是「海角七億」的共犯，也共享那些「Dirty Money」。

陳水扁也在臉書貼出圖文「哀莫大於心死」，扁家氣氛低迷。但，正是陳水扁縱容，才讓吳淑珍的貪財斂聚禍延子女。其實，看到阿扁無限期保外就醫，不但趴趴走，隨時指點江山，蔡政府和民進黨還特別為他將國務機要費除罪化，國人對於蔡政府、對於司法，才真的「哀莫大於心死」。