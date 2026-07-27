19歲煙毒少年獨白：13歲就開始抽 黑道找他販毒 還賣給小學生

台灣19歲少年阿叡說，跟他買喪屍煙彈的「客戶」，年齡最小的是小學生。示意圖。（圖：AI生成）

「我看過許多同學，像喪屍般在學校走廊上恍惚行走……」這是台灣17歲學生在校園廁所吸食免費「喪屍煙彈」後的真實告白。 外型看似修正帶或口紅膠的電子煙，早已成為當前青少年間暗中流傳的社交通行證。然而，伴隨電子煙而來的，是毒販將「依托咪酯」滲入其中、鎖定未成年人的致命陷阱。 當毒品以極其隱蔽的方式走進教室與廁所，校園防線該如何修補？ 本專題深入報導台灣「電子煙毒滲透校園」的現狀。

「我爸爸經營賭場，他總是告訴我，做什麼都可，就是不能碰毒。不過，我國一時抽電子煙染上俗稱喪屍煙彈的毒品，為了籌錢購毒，還當詐騙集團車手、進入校園販毒。」台灣19歲少年阿叡說，跟他買喪屍煙彈的「客戶」，年齡最小的是小學生。

「一口電子煙，走入人生叉路。」兩度進出少年觀護所的阿叡回憶第一次接觸電子煙是13歲、國中一年級。他說，那時校園裡正流行一次性電子煙，最紅的品牌是「洗杯」，同學、學長幾乎都在抽，「大家都在抽，只有我不抽，好像很奇怪」。

不是想吸煙 是不想被排擠

他坦言，當時不是因為想吸煙，而是不想被排擠；更希望獲得朋友認同，想融入朋友圈，所以接觸了電子煙。當然，家庭因素也是另一股推力，因為父母對成績要求嚴格，達不到標準就會挨打，父親希望他好好讀書，對學業寄予厚望，但他愈努力愈無法符合期待，長期累積的壓力讓他選擇放棄。

那時，在學校抽煙、打架、偷車、刺青，樣樣都來，「寧願跟朋友鬼混也不想回家」，有朋友接觸摻入依托咪酯的煙彈，朋友說這是最新的毒品，他沒有猶豫太久，「想讓他們看得起我，我就跟著吸」，完全沒料想到會迅速成癮，進而改變人生。

「電子煙替毒品提供了完美的掩護，讓學生放下戒心，不知不覺染上毒癮，這也是最可怕的地方。」阿叡說，電子煙在年輕族群中被視為新潮及酷炫的象徵，依托咪酯是透明液體，加進葡萄、水蜜桃、可樂等各種煙油裡，味道完全聞不出來，不像K他命燃燒後有塑膠味，抽完喪失煙彈在身上只留下水果香氣，「旁邊的人根本不知道你是在吸毒」，遇到警方查緝，把煙彈換成一般的就可蒙混過關。

販毒為買毒 幫助黑道推銷

一天要施用五、六顆喪屍煙彈，已讓阿叡無力負擔，為了解毒癮，他從吸毒者變成販毒者。阿叡說，上線是有黑道背景的「公司」，他負責灌裝煙彈、維繫客戶；一瓶原液成本800到1000元台幣（幣值下同，約25到31美元），可以灌出很多單價1300到1500元的煙彈，有時為了賺更多還會把高純度原液稀釋，再混不同口味煙油，更令人震驚的是「他們鎖定的對象就是校園裡抽電子煙的孩子」。

阿叡說，透過LINE、Telegram交易，用暗語規避警方查緝，「雞蛋」貼圖代表煙彈，「飲料」代表毒咖啡包，「煙」代表K他命，「我們會故意接近抽電子煙的孩子，假裝跟他們當朋友，請他試一口，很多人不知道裡面摻了依托咪酯，只覺得感覺特別強烈，抽完就開始一直跟我們拿」。

想逃避現實 卻被牢牢綑綁

「以前真的做了很多不好的事…」阿叡談起這段過去，露出不好意思的表情，也相當自責。他說，年紀愈小，對新興毒品辨識能力愈不足，更容易步入販毒集團設下的陷阱，「後來客源年齡一路下降，連國小學生都有」。

那段時間，他每天想的就是去哪裡拿貨、怎麼躲警察、怎麼賺下一筆錢，「毒癮發作時，腦中想的只剩下如何取得下一顆煙彈，人生完全被毒品吞噬」。

「我以為施用毒品可以逃避現實、享受快感，沒想到卻被毒品牢牢綑綁，最後卻付出慘痛的代價。」他說，後來他騎車搖搖晃晃，走路像喝醉，父親懷疑他吸毒，警察來到家裡，查不出原因，「警察跟我爸說，你兒子沒吸毒啦」，當時警察大多還僅針對K他命，不懂俗稱喪屍煙彈的依托咪酯，但其實讓他真正成癮的是喪屍煙彈。

他第一次被捕是為了賺快錢買毒品煙彈而去當詐騙集團車手，法官考量他年僅16歲，關了兩周就讓他離開少觀所，他回到原來的朋友圈，變本加厲吸毒、販毒，因為被查獲吸食及持有依托咪酯，二度被收容到少年觀護所。

過來人經驗 告誡毒品代價

「父親的眼淚，讓我想要改變，因為我從沒看過他掉淚。」阿叡說，父親在他心中的形象很威嚴，但得知他可能面臨司法刑責，竟跪著哭求法官「拜託救救我的孩子」；懇親會時，父親一坐下就哭，不斷告誡「拜託你去戒毒」，想到父親的眼淚，他主動要求法官讓他接受藥癮戒治。

「那是我第一次真的想改變」，阿叡說著說著也流下眼淚。

阿叡進入台南更生晨曦輔導所戒毒，剛開始每天都想離開，同住戒毒者一句「你現在出去，還是回到以前的朋友圈，毒癮無法根治」。他反覆想了很久，決定留下來，除了已戒除毒癮，現在也到校園宣導反毒，他認為到國中才接受反毒教育，太晚了。

回過頭看這段人生，阿叡沒有替自己找藉口，只淡淡地說「我沒辦法改變以前做過的事，但可以改變現在的自己，我絕對不會再走回頭路。」他以自身的經驗投入反毒教育，總告誡小朋友「如果有人要你試一口，請直接拒絕」。

精華 FAQ Q1：阿叡是如何從抽電子煙一路走向吸毒與販毒的？ 他13歲因同儕壓力開始抽電子煙，之後接觸摻有依托咪酯的喪屍煙彈，迅速成癮；為了籌毒資，先當車手，後來又替黑道販毒。

Q2：黑道是如何利用電子煙與校園人際關係擴大販毒的？ 報導指出，黑道透過LINE、Telegram用暗語交易，並故意接近抽電子煙的學生，假裝交朋友再讓對方試吸；依托咪酯混入各種煙油後不易察覺，連國小生都成了客源。

Q3：阿叡後來為什麼決定戒毒，現在又在做什麼？ 當父親因他涉毒而跪著哭求法官時，他深受震撼，主動要求接受藥癮戒治；如今他已在輔導所完成戒毒，並走進校園分享自身經歷，提醒孩子拒絕陌生人的試吸邀請。

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