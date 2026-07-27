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「許多同學像喪屍般在學校走路」 電子煙毒大舉滲透台灣校園

台學者：煙毒氾濫已成國安危機 現行防毒體系面臨3大困境

記者馮靖惠／專題即時報導
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台北市少年輔導委員會進入校園宣導反毒。（圖：北市少年隊提供）
台北市少年輔導委員會進入校園宣導反毒。（圖：北市少年隊提供）

「我看過許多同學，像喪屍般在學校走廊上恍惚行走……」這是台灣17歲學生在校園廁所吸食免費「喪屍煙彈」後的真實告白。

外型看似修正帶或口紅膠的電子煙，早已成為當前青少年間暗中流傳的社交通行證。然而，伴隨電子煙而來的，是毒販將「依托咪酯」滲入其中、鎖定未成年人的致命陷阱。

當毒品以極其隱蔽的方式走進教室與廁所，校園防線該如何修補？

本專題深入報導台灣「電子煙毒滲透校園」的現狀。

電子煙毒「喪屍煙彈」氾濫，台灣高雄醫學大學毒理學碩博士學位學程名譽教授李志恒示警，這是「新興毒品」與「新興煙品」的首次合流，屬於新型態的國安危機，現行防毒體系卻面臨快篩技術不足、跨部會情資整合不及、毒品與管制藥品分級脫鉤等三大結構性黑洞。

李志恒表示，大量被濫用的依托咪酯等物質已有「快速檢驗試劑」，但其衍生物可能很快成為另一種新興毒品，在被廣泛發現前，恐怕連「尿液快篩試劑」都缺乏，更不可能有「唾液篩檢劑」，一旦懷疑學生施用這些非法物質，多需送交專業機構的實驗室確認，無法達到即時防範效果。

另外，學校發現疑似個案時，往往因擔心「毀了孩子」或「影響校譽」，導致校安通報出現隱匿或遲延現象。更關鍵的是校方與警方進行「情資溯源」協調機制不透明，如何確保學校提供線索時能對學生身分「絕對保密」，不讓受輔導學生成為警方辦案的犧牲品，這是跨部會信任鏈結中最脆弱的一環。

建立毒理檢驗專責機關

將「管制藥品」與「毒品管理」脫鉤則是第三個黑洞。李志恒說，「依托咪酯」具短效麻醉效果，列為第四級管制藥品，但因其被用於電子煙而成了危害性極大的「喪屍煙彈」，在毒品分級上被一路調升至第一級，未來是否會出現合法醫療管制藥品流用到非法的狀況需要注意，也要觀察其在司法成癮戒治部分會否與同列一級的海洛因相同。

李志恒建議，行政院應指定一個具有「毒理與檢驗導向」的政府機關或單位，專責彙整國內外物質濫用資訊、鑑定毒性，並建立品項與檢驗資料庫作為即時列管與校園宣導的精準依據。另外，面對數位化、社群化的販毒手法，必須轉向「科技實證結合資訊反饋」模式，且須強調「家庭教育」的共同承擔，而非將責任全推給學校端。他說，目前菸害防制主管機關為衛福部，電子煙載具變成毒品吸食工具就成了司法警察管理權責，各單位機關間如何磨合並建立合作防治機制是當務之急。

匯集專家評估成癮機制

李志恒認為，政府必須匯集不同領域的專家凝聚共識，建立具成癮機制的評估、以量化證據為基礎的濫用性監測體系，同時明確定義社會危害性，在同一成癮性、濫用性、社會危害性的客觀標準下（而非盲從民粹主義），讓相同物質在「管制藥品」與「毒品」中以同一級數列管，才能徹底杜絕防毒政策的雙頭馬車。

電子煙毒滲透校園專題報導

精華 FAQ

  • 因為「喪屍煙彈」結合新興毒品與新興煙品，擴散速度快且變化多端，現有法規與偵檢體系難以及時應對，已不只是校園問題，而是涉及社會治安與國家安全的複合型風險。

  • 第一是快篩技術不足，新物質常來不及研發試劑；第二是跨部會情資整合不及，學校與警方協作也欠透明；第三是毒品與管制藥品分級脫鉤，導致同類物質列管標準不一致。

  • 他主張由行政院指定具毒理與檢驗導向的專責機關，彙整濫用資訊並建資料庫，同時匯集專家評估成癮性與社會危害，讓管制藥品與毒品採一致分級，並結合科技實證與家庭教育。

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