煙彈網路可買…她高一在學校廁所初嘗電子煙 目睹同學狂抖「斷片」

有學校老師拆解電子煙，內部零件構造粗糙，充滿不確定危險性。(記者郭韋綺／攝影)

「我看過許多同學，像喪屍般在學校走廊上恍惚行走……」這是台灣17歲學生在校園廁所吸食免費「喪屍煙彈」後的真實告白。 外型看似修正帶或口紅膠的電子煙，早已成為當前青少年間暗中流傳的社交通行證。然而，伴隨電子煙而來的，是毒販將「依托咪酯」滲入其中、鎖定未成年人的致命陷阱。 當毒品以極其隱蔽的方式走進教室與廁所，校園防線該如何修補？ 本專題深入報導台灣「電子煙毒滲透校園」的現狀。

「這超香的，不會上癮，要不要試試？」台灣北部某高職二年級女生「小羽」，剛上高一就在同學慫恿下，於學校廁所吸了第一口電子煙；如今已上癮的她，目睹過好友抽「喪屍煙彈」的恐怖狀態，很想把煙戒掉，但深怕「不跟著去廁所」會被排擠。

小羽說，帶電子煙進學校很簡單，因為有些外觀像文具。以前碰過老師檢查也不會懷疑，現在老師比較懂非法電子煙，所以改藏在制服內的暗袋或衛生棉裡，「教官和老師不會去翻女生的衛生棉」。她說，父母和老師迄今仍不知她抽電子煙，「有時身上有水蜜桃或薄荷味，媽媽問起時就說噴果汁香水或吃口香糖，她就信了」。

身邊煙友 大多不是問題學生

小羽的打扮穿著超齡，外表看不出是高職生；在連鎖家具賣場餐廳接受訪問時，一度擔心身分曝光而顯得拘謹，但打開話匣子後「癮頭」卻突然上來，兩度到戶外抽幾口。她說，很多人刻板印象以為「問題學生」才會抽煙，但她身邊抽電子煙的朋友家庭都很正常，男生女生都有，成績不見得很差。

小羽輕鬆的語調，揭露了電子煙入侵校園的嚴重狀況。她表示，學校有幾名同學是「盤商」，聽說他們背後連結到校外的車行、刺青店或畢業的「8+9學長（意指不良少年）」；這些人在校園裡形成一個個小型販煙組織，甚至會畫地盤、搶客戶，在校內遇到糾紛就由「校外人士」介入處理，「幫忙賣煙桿和煙彈都有分潤，他們會瘋狂拉同學抽電子煙」。

小羽說，上高職沒多久，幾名女同學拉她上廁所，其中一名國中就認識的同學抽了口電子煙，廁所瞬間滿布甜甜的草莓雪酪味，對方聲稱不會上癮，要她試試，她雖有些猶豫，也感到緊張，但深怕拒絕就顯得膽小、裝清高，更害怕因此融不進朋友圈，在好奇及想融入大家的氛圍下大膽吸了一口，「我咳了幾下還被笑，後來聚會就跟著大家抽，逐漸『入坑』」。

電子煙已全面禁止，但在各社群平台還是可以輕易買到。圖為海巡署查獲分裝工廠。(記者邱瑞杰／翻攝)

心浮氣躁 這時才驚覺已上癮

「甜甜的、涼涼的，抽完後有種輕飄飄感覺，原以為『果汁的蒸汽、加味的空氣』不會讓人上癮，後來才發現含尼古丁，沒抽會不舒服。」小羽表示，有次回外婆家三天沒抽煙，整個人變得超級浮躁，感覺內心空空的，完全沒辦法專心看手機，當時才驚覺已經上癮了，現在只要超過幾個小時沒抽，嘴巴就會很乾、心神不寧，只想趕快補一口。

小羽說，電子煙已全面禁止，現在都要偷偷摸摸抽；在學校廁所、自己房間或在公園隱密處，吸小口一點再左顧右盼慢慢吐，氣味幾秒鐘就散了，身上也沒味道，根本不會被發現，但「真的就像做壞事一樣」。

小羽表示，一支普通煙桿要價600至900元台幣（幣值下同，約19至28美元），煙彈三顆一盒要450到600元（約14至19美元），學生零用錢有限，通常是三人合購一盒再各分一顆；學生族群大多抽「已經注好油、不能填充」的封閉式煙彈，抽完拔掉丟垃圾桶，完全不留痕跡，「裝備愈少愈好，也降低被發現的風險」。

網購密碼 甜點與果汁棒攬客

「有時，我會跟特定的同學購買煙彈，但大多是透過Threads、IG或TikTok購買的。」小羽透露，網路上超多賣家會以「甜點代購」、「果汁棒」等隱晦關鍵字招攬客戶，先私訊訂購，再到超商付款取貨，「找不多管閒事的超商店員，很容易拿到貨」。

煙彈可以透過網路購得，難以辨識有沒有被摻入毒品。(記者郭韋綺／攝影)

小羽表示自己平均一周抽一、兩顆煙彈，每月買煙彈要花1000多元，有時零用錢不夠用，午餐就不吃或以茶葉蛋度過，否則就要騙父母學校要交班費、冷氣費、買考卷講義來籌錢，「還有學生為了賺煙彈錢，當賣家的下線，透過社群發文來拉客戶」。

「加料的毒品煙彈氾濫，是我一直想戒掉電子煙的原因。」小羽說，曾在撞球間目睹一名女孩被引誘吸食「草本太空彈」，施用不到一分鐘就完全失神、身體劇烈發抖，一隻手僵硬抽動、嘴巴張很大卻發不出聲，隨即癱軟地上，昏迷近十分鐘醒來時完全「斷片」，不記得發生何事。後來，大家才知道是俗稱「一口暈」的「喪屍煙彈」依托咪酯，「那一幕太恐怖了，我很怕抽到來路及成分不明的煙油，怎麼死的都不知道」。

戒斷不易 難甩人際關係糾纏

小羽坦言想戒掉電子煙相當不容易，最大困難是環境、人際關係及戒斷症狀。她說，法令雖規定不能賣、不能持有、不能抽電子煙，但這只是讓所有行為全部轉到地下，網路賣家只要把商品關鍵字改一改，看得懂的買家還是照樣能下單、能收貨，管得更嚴讓價格變得更貴，賣家因此賺更多，「我不覺得年輕族群抽電子煙的人數變少」。

「我看過學生聚集在校園角落、廁所或空教室集體抽電子煙，也聽說過有人利用下課空檔吸喪屍煙彈，但我不認為校方加強搜書包會達到抑制的效果。」小羽說，藏煙具的招式太多了，學校天天搜書包反而會引發年輕人的叛逆心。不過，如果是為了抓毒品，對可疑學生進行強制唾液快篩，她是贊成的，「毒品是會害人丟命的壞東西」。

精華 FAQ Q1：小羽是如何在校園裡開始接觸並上癮電子煙的？ 她在高一時被同學拉到廁所試抽，因甜味與好奇心而入坑，之後逐漸形成習慣。如今只要幾個小時沒抽就會口乾、心神不寧，明顯出現戒斷不適。

Q2：學生為什麼能在學校內持續抽電子煙而不易被發現？ 電子煙外觀常像文具，還可藏在制服暗袋或衛生棉中，抽完氣味很快散去。學生多在廁所、房間或公園偷抽，甚至三人合購、用完即丟，降低查獲風險。

Q3：小羽為何特別害怕喪屍煙彈，並對校園查緝有何看法？ 她曾目睹女孩吸入加料煙彈後劇烈發抖、失神昏迷，對依托咪酯的危險非常恐懼。她認為搜書包效果有限，但若針對可疑學生做毒品唾液快篩，則可以支持。

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