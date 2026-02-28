我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

恐嚇斬首江啓臣 金曲得主趙俊傑辯「挺大罷免創作」被判拘役

記者巫鴻瑋／高雄28日電
高雄地方法院。（本報資料照片）
高雄地方法院。（本報資料照片）

立法院副院長江啟臣去年7月遭人在臉書社團發文恐嚇，揚言將其「斬首示眾即刻啟程」。警方循線查獲發文的網友，發現竟是曾獲金曲獎最佳作詞獎的作詞人趙俊傑，不過趙矢口否認恐嚇，辯稱自己是為挺「大罷免大成功」，用音樂創作造勢而引用「包青天狗頭鍘」劇情，但法官不採信，仍判他拘役40天，並沒收他作案的手機。

判決書指出，去年7月2日晚間，趙俊傑利用手機在臉書公開社團「蔡丁貴教授自由台灣黨後援會」貼文，寫下「江啟臣斬首示眾即將即刻啟程、好膽麥走」等激烈言詞，江啟臣辦公室發現後，江啟臣本人深感人身安全受威脅，遂向刑事警察局報案提告。

趙男遭逮後，坦承用手機發文，但堅稱自己沒有恐嚇意圖，他辯稱，當時正值「大罷免」期間，他是以音樂創作的形式表達支持罷免的立場，至於文中的「斬首示眾」，只是引用電視劇包青天中「狗頭鍘」砍人頭的劇情意象，期盼立法院能罷免成功。

江啟臣具狀向法官表示，自己身為立委與立院副院長，經常需出席各式公開活動，面對不特定群眾且現場出入自由，防不勝防，然對方揚言將他「斬首示眾」，已嚴重造成他心理上的畏怖與不安，更倍增日常執行公務的壓力。

法官審理後指出，無論從字面文義或社會通念來看，「斬首示眾」都帶有強烈的恫嚇與警示意味，針對趙男主張的言論自由，法官更在判決中回應，強調公眾人物就公共議題雖應容許較寬廣的評述空間，但生命、身體、自由等基本權利，不應全然退守或不受保護。

法官進一步查明，趙男自陳從事音樂文創事業，身為專業作詞人，對文字的鋪排運用理應十分嫻熟，趙男明知「斬首示眾」可能煽動仇恨與對立，卻仍執意公開張貼，顯見有恐嚇危害安全之故意。

加上趙俊傑過往有酒駕、傷害及公然侮辱等前科，且犯後未與被害人達成和解，同時現在仍有多項犯罪經起訴、聲請簡易判決處刑或偵辦中，法官因此認為他素行難認良好，不採信他的辯詞，依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40天。

世報陪您半世紀

江啟臣 罷免 酒駕

上一則

228事件79周年 賴清德提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

下一則

劉世芳外甥任職公司 陸補助1800萬人民幣

延伸閱讀

谷立言會韓國瑜 關切軍購條例 韓：列為最優先議案處理

谷立言會韓國瑜 關切軍購條例 韓：列為最優先議案處理
鄭麗文讚他助團結 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

鄭麗文讚他助團結 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？
「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠

「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠
美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

89歲病母決斷食善終 「天邊孝子」搶救 丟下一句話後返美

2026-02-22 01:26

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋