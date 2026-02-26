台女童在東京遭「撞人族」施暴 日網友肉搜出本人…疑似慣犯

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
一名台灣女童日前在日本東京澀谷街頭，遭一名婦人用力肘擊背部而撞飛，引發台日網友對日本惡名昭彰的「撞人族」的討論。圖為澀谷街頭一景，攝於2025年7月8日，與新聞當事人無關。(路透)
日前有一名台灣女童在日本東京澀谷街頭，遭藍衣婦人肘擊背部而撞飛，該影片曝光後，不只台灣的社群平台熱烈討論，更引起外媒注意而報導。日本X、Threads等社群平台網友對該名婦人竟向兒童出手感到憤怒，直指是暴力犯罪。據稱當事人遭肉搜到、疑辯解在「趕路」，有日本網友指此人是慣犯。

▲ 影片來源：Instagram＠peipeilin527（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日本近幾年出現「撞人」現象，大多發生在大都會的車站周遭，早期受害者多為年輕女性，近來不少外國觀光客也有類似經驗。因台灣女童受害的影片引起討論，日本社群平台對此現象大加撻伐。

旅日台灣人「David日本奮鬥記｜日本美食·旅遊·生活觀點」在Threads發文，指日本撞人阿姨現在也在X炎上，「雖然困擾程度，日本人只判定到C+，但是附註說明還寫她是慣犯」，看樣子也不少人站出來指認了，目前累積了超過860萬瀏覽次數，「留言有人說她根本S+，不只C+」。

Threads的「日本撞人魔」標籤討論，網友議論，「有看到日本人說自己在澀谷也被同一個人撞過，如果屬實，她真的算是慣犯了」、「找到了啊，她是日本人，有人貼出來了，她自己承認了，說很趕，但看影片像故意左右肘擊」、「其實她是先撞在她左手邊的男人，再撞她右手邊的小孩，我覺得她是慣犯」、「超過1000萬個人看到原影片了」。

同樣也是旅日台灣人的「WHY LOW LIFE 歪樓人生」在Threads發文，住日本21年，這絕對是日本人，不要再說是不是中國人什麼的，在日本的撞人族不分男女、不分年紀，一直都是存在的，而且存在已久，他也有過類似經驗。「不要說什麼因為小女孩玩耍不對、被撞活該之類的話，這些撞人族即使你正常走在路上，他們也是會來撞你的」。

不少台灣網友認為日本人溫和有禮，應該不會故意撞人，「WHY LOW LIFE 歪樓人生」表示，會做這種事的，還真的只有日本人會。撞人族也是日本特有民族，連日本人都覺得頭痛。

其他網友表示，「日本在住4年的我，也被故意撞過好幾次，是真的有這些人存在」、「有在日本被撞過兩次的經驗，超傻眼，方式跟這女的一模一樣」、「我在京都過馬路時也被用力撞過，那時不知道什麼撞人族，超級痛」、「之前在日本被撞過一次，手上的iPhone直接摔下去，衝過去找那個女的理論，完全不理會」、「之前去東京玩，6天內在路上就看到有3次陌生人被撞的情況，變得在很多人的車站走路都感覺超級緊張」。

日本 Threads 暴力犯罪

