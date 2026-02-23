我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

居家清潔男暗夜潛入行竊 性侵女主人還強索錢判10年8月

記者劉星君／屏東23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
剛出獄一年的吳男從事清潔打掃工作，竟因不滿清潔工作時遭女方指示，心生不滿凌晨潛入女方家行竊，過程中竟起色心，強盜性侵對方，法院審理判處有期徒刑10年8月。示意圖。（本報資料照片）
剛出獄一年的吳男從事清潔打掃工作，竟因不滿清潔工作時遭女方指示，心生不滿凌晨潛入女方家行竊，過程中竟起色心，強盜性侵對方，法院審理判處有期徒刑10年8月。示意圖。（本報資料照片）

剛出獄一年的吳姓男從事清潔房屋工作到Ａ女家打掃，僅因不滿Ａ女工作指示，心生不滿趁著暗夜潛入A女家行竊，過程中遭A女發現後，竟起色心強制性交A女，還脅迫A女給錢。屏東地院審理後，吳男犯加重強盜罪及強制性交罪，判處有期徒刑10年8月，可上訴。

全案發生在去年8月，合議庭審理認為，吳男不思以正當方式謀生賺取財物，僅因工作上跟Ａ女偶然接觸，對於Ａ女所為工作指示不滿，竟利用先前曾到過Ａ女家清掃，對其住處環境有所認識，竟趁淩晨時翻牆闖入Ａ女家中行竊。

過程中被Ａ女發現，雙方起肢體衝突，過程中吳男起色心性侵Ａ女，還脅迫Ａ女給錢，Ａ女轉帳2萬元匯款，與拿出錢包內現金400元，吳男得手騎車逃逸。

合議庭指出，吳男在行為之初實施竊盜，後來被發現後，竊盜犯意升高為強盜，過程中跟被害人拉扯肢體接觸起色心，脅迫壓制被害人，造成被害人身心受創，犯後也未與被害人和解、調解。

吳男另有竊盜、傷害、侵占等前科，才剛出獄一年後竟又犯案，屏東地院吳男犯強盜強制性交罪，判處有期徒刑10年8月。可上訴。

世報陪您半世紀

上一則

潑酸毀夫雙眼 人妻罹重度憂鬱症且自首獲緩刑4年

下一則

新聞眼／綠到出汁能翻盤？龍妃過招28年 第6戰未必「信賴」

延伸閱讀

疑性侵勞工部員工 勞長丈夫遭調查

疑性侵勞工部員工 勞長丈夫遭調查
勞工部長疑濫用公帑 丈夫又涉性侵遭調查

勞工部長疑濫用公帑 丈夫又涉性侵遭調查
藉「搭便車」搭訕少女性侵 橙縣男逃亡國外落網 引渡回美

藉「搭便車」搭訕少女性侵 橙縣男逃亡國外落網 引渡回美
布斯菲爾德多次捲性侵疑雲 全身而退無損星途

布斯菲爾德多次捲性侵疑雲 全身而退無損星途

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋