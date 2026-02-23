居家清潔男暗夜潛入行竊 性侵女主人還強索錢判10年8月

剛出獄一年的吳男從事清潔打掃工作，竟因不滿清潔工作時遭女方指示，心生不滿凌晨潛入女方家行竊，過程中竟起色心，強盜性侵對方，法院審理判處有期徒刑10年8月。示意圖。（本報資料照片）

剛出獄一年的吳姓男從事清潔房屋工作到Ａ女家打掃，僅因不滿Ａ女工作指示，心生不滿趁著暗夜潛入A女家行竊，過程中遭A女發現後，竟起色心強制性交A女，還脅迫A女給錢。屏東地院審理後，吳男犯加重強盜罪及強制性交罪，判處有期徒刑10年8月，可上訴。

全案發生在去年8月，合議庭審理認為，吳男不思以正當方式謀生賺取財物，僅因工作上跟Ａ女偶然接觸，對於Ａ女所為工作指示不滿，竟利用先前曾到過Ａ女家清掃，對其住處環境有所認識，竟趁淩晨時翻牆闖入Ａ女家中行竊。

過程中被Ａ女發現，雙方起肢體衝突，過程中吳男起色心性侵Ａ女，還脅迫Ａ女給錢，Ａ女轉帳2萬元匯款，與拿出錢包內現金400元，吳男得手騎車逃逸。

合議庭指出，吳男在行為之初實施竊盜，後來被發現後，竊盜犯意升高為強盜，過程中跟被害人拉扯肢體接觸起色心，脅迫壓制被害人，造成被害人身心受創，犯後也未與被害人和解、調解。

吳男另有竊盜、傷害、侵占等前科，才剛出獄一年後竟又犯案，屏東地院吳男犯強盜強制性交罪，判處有期徒刑10年8月。可上訴。