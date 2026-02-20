台北車站星巴克噴辣椒水...2女為前男友爆口角 互告傷害

捷運警察隊及中正一分局警方19日近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處。(圖／警方提供)

江姓女子因感情糾紛與秦姓女子19日相約台北車站內星巴克 台北捷運門市見面談判，一言不合下持辣椒水噴灑秦女，引發周遭民眾關注，由於不久前才發生隨機攻擊案，警方獲報立即派員到場查處，所幸現場衝突已消停，江、秦兩人互告傷害，警詢後依法函送台北地檢署偵辦。

警方調查，捷運警察隊及中正一分局警方19日晚近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處，現場是26歲江姓女子、37歲秦姓女子發生口角爭執，另有兩人共同朋友在場，員警到場時衝突已消停，其他民眾僅表示有聞到異味，並未受波及。

據悉，衝突源於江女與一名澳洲 籍男友生下一子，兩人分手後男子獲得幼子撫養權，又跟秦女交往，秦女自然受託照顧幼子，江女認為不應如此，聯繫男子無果，只好找共同朋友約出秦女談判，未料秦女也早已與男子分手，無法協助聯繫男子，江女後續情緒失控，拿出辣椒水噴向秦女。

警方表示，秦女遭噴辣椒水導致雙眼紅腫，提告傷害罪，江女事後認為有遭秦女推擠，也提告傷害罪，全案詢後分別依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。