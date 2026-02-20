我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

台北車站星巴克噴辣椒水...2女為前男友爆口角 互告傷害

記者李隆揆／台北20日電
捷運警察隊及中正一分局警方19日近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處。(圖／警方提供)
捷運警察隊及中正一分局警方19日近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處。(圖／警方提供)

江姓女子因感情糾紛與秦姓女子19日相約台北車站內星巴克台北捷運門市見面談判，一言不合下持辣椒水噴灑秦女，引發周遭民眾關注，由於不久前才發生隨機攻擊案，警方獲報立即派員到場查處，所幸現場衝突已消停，江、秦兩人互告傷害，警詢後依法函送台北地檢署偵辦。

警方調查，捷運警察隊及中正一分局警方19日晚近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處，現場是26歲江姓女子、37歲秦姓女子發生口角爭執，另有兩人共同朋友在場，員警到場時衝突已消停，其他民眾僅表示有聞到異味，並未受波及。

據悉，衝突源於江女與一名澳洲籍男友生下一子，兩人分手後男子獲得幼子撫養權，又跟秦女交往，秦女自然受託照顧幼子，江女認為不應如此，聯繫男子無果，只好找共同朋友約出秦女談判，未料秦女也早已與男子分手，無法協助聯繫男子，江女後續情緒失控，拿出辣椒水噴向秦女。

警方表示，秦女遭噴辣椒水導致雙眼紅腫，提告傷害罪，江女事後認為有遭秦女推擠，也提告傷害罪，全案詢後分別依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

世報陪您半世紀

星巴克 澳洲

上一則

解放軍機艦年初三再擾台 海空兵力實施「聯合戰備警巡」

下一則

竹縣選戰 鄭朝方、徐欣瑩合體大咖 陳見賢團隊：互相拜年很好

延伸閱讀

台北捷運深夜驚魂 男「攜2把刀」搭末班車 引恐慌

台北捷運深夜驚魂 男「攜2把刀」搭末班車 引恐慌
南加州「內陸帝國」商業地產 多元布局成主流

南加州「內陸帝國」商業地產 多元布局成主流
記者實測 去洛杉磯國際機場 搭巴士還是捷運好？

記者實測 去洛杉磯國際機場 搭巴士還是捷運好？
警員買咖啡 店員竟在杯上畫頭豬

警員買咖啡 店員竟在杯上畫頭豬

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕