我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

恐嚇槍殺盧秀燕 女警出庭走「法官通道」：我無法控制...

記者曾健祐／台中14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴、收押中。(圖／民眾提供)
台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴、收押中。(圖／民眾提供)

台北捷運去年1219隨機殺人事件後，台中第2分局黃姓女偵查佐在社群連發多篇文字，揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開3槍，黃涉恐嚇遭收押、起訴；台中地院13日首開準備程序庭，黃女在法警帶領下走「法官通道」入法庭，連喊數次「無法控制」主張無罪。

黃女案發後遭羈押，台中市警局先以停職；台中地檢起訴指出，黃女2025年12月19日至21日，在LINE群組留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，恐嚇偵查隊副隊長。

黃並使用社群Threads，在隨機殺人相關新聞截圖下留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎。」22日再發文稱「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，意指欲對盧市長腦部開槍。

台中地院今下午5點半開庭，因黃女羈押中，法警將她從「法官通道」帶入、帶出法庭，有別過往其他羈押中被告開庭走一般公共通道，加上中院法庭狹小，法官通道門緊鄰受命法官席，黃女進、出時，距離開庭法官僅幾步之隔。

法官黃立宇詢問黃女意見，她做無罪答辯，當時主觀無恐嚇犯意，無法控制狀態，不知道自己在做違法的事，當天輪休下午2點去開在原單位開公務車車禍的調解庭，回單位向闕姓副隊長報告結果，對方沒有要聽她說話的意思。

黃說，之後就無法控制，在好幾個群組瘋狂傳訊息，傳的內容也不記得，無法控制自己大部分行為，直到被警方逮捕、羈押入看守所第1周，都還以為大家在跟她玩，後來穩定吃藥、收到起訴書，才慢慢分辨現實、想像世界。

法官再問，為何在偵查、羈押時坦承發文客觀事實，今卻否認？黃則說，她主觀不能控制。由於黃女發文內容夾雜髒話、難聽字眼，法官逐項提示、念出確認前，也先強調「法官只是引用，不是罵髒話。」

黃的辯護人律師黃子欽說，黃當下明顯無法辨識行為違法能力，聲請精神鑑定、傳喚其同事，另請法院參酌，黃落網在筆錄回答時，以「蝦，亨，里係勒公Ｘ小，哈哈哈哈哈」等回答，精神狀況顯不正常，不能控制、辨識自己行為違法能力。

黃子欽也說，黃女已經生病了，不能因她從警時諸多功獎就斷定其狀態正常，同時主張黃穩定服藥，請求交保、責付家人。

公訴檢察官陳怡廷認為，黃女短時間連續恐嚇，犯嫌重大有反覆之虞，應繼續羈押；被恐嚇的闕姓副隊長表示，尊重法院依法量刑。

世報陪您半世紀

盧秀燕 LINE Threads

上一則

黑白集／賴清德你錯了 「風險」也是交易理由

下一則

新聞評論／黑箱又不對等 台美貿易協定形同「賣台契約」

延伸閱讀

鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭情同姊妹、有商有量

鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭情同姊妹、有商有量
藍台中市長提名3月底民調 盧秀燕：太晚了

藍台中市長提名3月底民調 盧秀燕：太晚了
訪美試溫 盧秀燕淡化政治味 鄭麗文規畫先訪陸增底氣

訪美試溫 盧秀燕淡化政治味 鄭麗文規畫先訪陸增底氣
蕭旭岑稱谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事

蕭旭岑稱谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，獲台總統賴清德特赦。（本報系資料照片）

悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可放心了

2026-02-12 09:18

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返