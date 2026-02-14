我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

台割頸案家屬泣訴「殺個人賠20萬就解決」控少年法是惡法

記者林媛玲／新北14日電
新北市國中生在校被割頸身亡，犯案的郭姓男學生和林姓女學生分別被法院判處12年和11年全案定讞。楊姓被害少年的雙親13日舉行記者會，拿出判決書泣訴判決不公。(記者陳正興／攝影)
新北割頸案郭姓少年、林姓少女判12年、11年徒刑定讞。楊姓被害人父母昨提18點說明，控訴少事法是惡法，並點名歷審法官劉麗君、謝靜慧和汪怡君成加害者幫凶，「法官給了我們絕望」。

本報系聯合報報導，2023年12月25日，林女教唆郭男在學校行凶，楊姓國中生遭郭割頸身亡。楊的父母昨由議員石一佑陪同舉行記者會，控訴審判時法官引導凶嫌認罪再輕判等種種不公，且不斷以少事法打被害人家屬悶棍。兩人多次掩面哭泣，全身顫抖。

楊父痛斥，毒駕撞死警察者國民法官判死，割頸案凶嫌卻輕判，一二審法官都在玩文字遊戲，替兩名加害者脫罪，法官是加害者的幫凶，希望縱放凶手的無良法官受到懲罰。歷審法官中，他僅認同二審陪席法官沈君玲具同理心，和他在聆判時都忍不住哭了出來。

楊父哭著說，他兒子當時急救躺在擔架上，郭姓凶嫌竟拍照附註「最美的風景」，「這樣冷血的人，法官認為可以教化？」還要用人民的血汗錢幫助加害者訴訟。

楊父說，二審受命法官汪怡君說「有沒有機會讓他們孝順你們？」遭輿論撻伐，他沒有指名道姓是因為不敢得罪法官，只能吞下委屈說「尊重高院說明」。

他也感嘆法官和教育部對不良學生的「愛護」，在法庭上，郭說國一就帶刀上學；他質疑，學校搜書包被說是沒有人權，但多數學生的安全誰負責？以前學生累積3支大過要被退學，現在學生一學期被記超過50支警告，得到了什麼？因為教育部以受教權至上，所以不會有事，在他看來等於得到50個勳章。

「如今法官已經認證，鼓勵少年犯去殺人沒關係，最多4年就可以出來當老大了！」楊父批評這種指標性的案子輕判後，產生的蝴蝶效應將無法衡量。

楊母說，看到如此凶殘殺人犯仍可教化，是否曾考慮被害人立場？他們沒要求死刑、無期徒刑，但郭、林已羈押2年，最快再2年就可申請假釋，公平嗎？少事法究竟要保護誰？這樣殘殺的方式最後還是保護加害人，這不公平；這判決恐變成「只要想殺人，沒什麼不可以」，未來台灣教育如何發展？

楊母說，凶嫌只在法庭演給法官看，說（賠）給家屬140萬(台幣，下同)，判決書卻寫200萬，實際上楊家只收到20萬(約6300美元)；楊父批「殺個人20萬元就解決了，真好的買賣！」

另據TVBS報導，楊父指出郭男進入少觀所後仍不安分，在去年8月還慫恿隔壁牢房製造騷動，完全沒有悔意卻即將被放出來，楊父心累嘆道：「等於1年多後就要開始擔心我的安全」。

楊父無奈表示，等到林女18歲、郭男19歲便可假釋，擺明就是讓他們可以在成年出獄，加上是從羈押期開始算，「等於1年多後我就要開始擔心我的安全」，他更直言，「既然法官愛心破表，請法官等2個小孩出獄後把他們帶回去領養」。

