毒駕撞死警 國民法官判死 旁聽席歡呼、警家屬當庭跪謝

女毒犯陳嘉瑩開車拒檢拖行撞死派出所所長劉宗鑫，新北地院國民法官11日判陳女死刑，家屬感謝司法鞠躬致謝。(記者蔣永佑／攝影)

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩，遭陳女開車拖行200餘公尺，最後撞擊護欄五臟俱裂喪命。新北地方法院國民法官認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，昨依殺人罪判處死刑 、褫奪公權終身。宣判時旁聽席傳出歡呼，劉宗鑫的父親聽到判決，激動衝到法官前面下跪磕頭高喊「謝謝法官」，劉母、劉妻也向法官下跪磕頭。全案可上訴。

國民法官昨經兩個半小時評議做出死刑判決，認為陳女殘忍對待合法執行公務警察，犯行如同「虐殺」，已達「天理難容」、「人神共憤」的情節最嚴重之罪；檢方求處無期徒刑，已無法反映其惡行及對家屬，及對負責保障人民生命、代表國家公權力警察，冒著生命危險被結束生命的傷害。

審判長宣判時旁聽席傳出歡呼，紛表示「判得好」、「謝謝國民法官」，劉妻和岳母步出法庭時，哭到淚流滿面，劉父、劉母與一路陪伴劉家的生命權平等協會理事長林志豪，一同向社會大眾鞠躬致謝。

判決指出，陳女自案發日傍晚便開始混用安非他命、K他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間10時54分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

法院開庭時陳女律師強調其成長背景，稱陳女父母生下她時極年輕，無法善盡教養之責，陳女僅國中肄業未受足夠教育，交友不慎加上個性衝動，才會在被察覺身藏毒品時試圖開車脫身，原以為加速後劉宗鑫就會放手，但前方路口紅燈已停大小車輛，才會選擇駕車閃向左方護欄，非刻意致命。

國民法官合議庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件。