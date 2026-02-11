醫學生涉Po病患躺手術台上露肚照 網炸鍋

我的頻道

台灣新聞組／台中11日電
手術示意圖。（圖／123RF）
網驚傳手術室照片外流，有網友PO出一張醫護正在手術室內為病患執行機械手臂手術照片，並PO文指「好可怕，一想到光著身體躺在手術台上被拍……」；台中市衛生局查出，涉案為一名實習醫學生，已責成校方醫教部及醫學系處理，並加強病人隱私保護相關教育；若查證屬實，該行為恐違反醫療法，可重罰25萬元台幣（約7900美元）。

貼文曝光後，網友質疑該名學生不尊重病人隱私公開手術過程發IG限動，網友大罵：「好可怕，一想到光著身體躺在手術台上被拍的可能是自己，我就真的忍不了，誰知道他私底下還拍了什麼或拍多少張。」

這起醫療隱私外洩事件，照片顯示醫護疑似在進行達文西手術，拍攝到患者腹部及各式醫療器具，最初張貼照片的社群媒體帳號，已刪除照片並關閉帳號。據了解，涉案人員是某醫學大學醫學生，校方強調，全案正在調查，校方獲報後已即刻介入輔導學生，未來將持續強化教育機制，確保病人隱私與醫療專業倫理落實。

由於台中榮總日前才爆發重大醫療倫理事件，神經外科醫師被拍到放任無照醫材廠商人員進入手術室畫面，台中市衛生局重視醫療隱私，查出是醫學生在實習期間涉案。

台中市衛生局說明，衛生局在獲悉相關訊息後，已即刻啟動行政調查程序，經初步了解，涉案人員為醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

衛生局表示，若經查證屬實，該行為恐涉及違反醫療法第72條規定，即醫療機構及其人員因業務而知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；違者，將依同法第103條第1項規定，可處5萬元至25萬元台幣罰鍰，後續將依法審慎辦理相關查處作業，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護及實習人員之管理責任。

