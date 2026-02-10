視訊偷錄前女友露胸 現任女友外流影片 男遭判刑4個月

橋頭地方法院。（本報資料照片）

高雄市一名蕭姓男子與前女友小芬（化名）交往期間，利用Discord視訊通話機會，偷錄小芬裸露胸部畫面並存在電腦中，沒想到兩人分手後，蕭男的電腦被後來交往的蔡姓女友借用，蔡女發現影片竟將其上傳至色情網站外流，橋頭地院因此判蕭男妨害秘密，處有期徒刑四個月。

判決書指出，蕭男與小芬在2021年間交往近半年，因分隔兩地，常透過通訊軟體Discord視訊。蕭男卻在小芬不知情下，多次截錄小芬視訊時裸露胸部的畫面，並儲存於個人電腦內。

直到兩人分手，蕭男另結新歡與蔡姓女子交往，未料2022年11月間蔡女在蕭男租屋處借用電腦時，意外發現男友前任的私密影像，竟將影片上傳至色情網站，讓網友觀賞，小芬直到朋友通知才知道私密片外流，立刻報警處理。

小芬控訴，私密片外流後不僅影響工作，更長期遭騷擾，精神飽受折磨，需定期服藥才能維持生活，請求法院從重量刑。

蕭男坦承犯行，並有意以新台幣100萬元（約3萬1700美元）賠償，但小芬提出要求賠償港幣92萬元，雙方因金額差距過大未能達成和解。

橋頭地院法官審酌，蕭男雖在案發後曾積極向各網站平台申請下架影像，並自陳已成功下架約九成，展現彌補誠意，且無前科紀錄，但考量其為滿足私欲濫用信任，對小芬造成難以抹滅的陰影，因此仍駁回緩刑請求，判處有期徒刑四個月。蔡女則涉妨害風化，同樣遭起訴，案件仍在審理中。