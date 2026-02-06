我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

長照悲歌…老翁從14樓推下病妻後自首 判2年半 家屬不追究

記者蔣永佑／新北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新北市新莊一名老翁，因妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在長照身心俱疲下，將病妻自14樓住家推下活活摔死再自首，新北地院認定林翁自首又是長照悲劇，減刑後依殺人罪輕判2年6月；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
新北市新莊一名老翁，因妻長年臥病在床，生活無法自理且拒絕他人照護，林翁在長照身心俱疲下，將病妻自14樓住家推下活活摔死再自首，新北地院認定林翁自首又是長照悲劇，減刑後依殺人罪輕判2年6月；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

林姓7旬老翁因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理又拒絕他人照護，林身心俱疲，前年12月間將病妻自14樓住處窗戶丟下摔死，再前往派出所自首。新北地方法院考量林自首，又是長照悲劇，家屬也不追究，兩度減刑依殺人罪判他2年6月徒刑。

建築師退休的林姓老翁與妻子育有2子1女，子女均已成家、未同住，經濟狀況優渥。林原與妻子過著四處旅遊、攝影的悠閒生活，事發3年前，妻子經診斷罹患無法痊癒的水腦症，逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變和智能障礙等症狀，身體每況愈下。

林原一肩扛起照顧重擔，每天煮食三餐及照顧妻子起居，但自前年8月起，林逐漸不堪負荷，申請長照服務，改由居服員每天來家中陪伴及協助盥洗4小時，但妻子執意丈夫照顧，拒絕外人幫忙。

案發日上午7時56分，林將妻子的輪椅推往客廳窗邊，讓妻子手扶窗台站立後，將她從窗戶推下樓，他再前往派出所自首。

林長年獨力照護病妻，但妻子病情持續惡化，幾乎喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力。偵、審期間，林坦承犯行，家屬也表示失去至親已很難過，不對林求償。新北地院認為，林的犯行與一般出於逞凶鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段有別，依刑法自首、「情堪憫恕」條款兩度減刑，輕判2年6月徒刑。

隨著台灣進入超高齡社會，長照悲劇發生日增，法院常同情被告而予減刑，如何避免模仿效應和成為辯詞樣板也是隱憂。

一名主任檢察官指出，長照殺人案的被告是否最後被法官認定情堪憫恕，仍靠檢方做最後的把關，檢察官在起訴論罪時，都會進行量刑調查，審視身為照顧者的被告與死者間的感情、親密程度或其他糾葛等各種關係。

長照 退休

上一則

蓋洛普民調 半數台灣人憂心政治 全球居冠

下一則

拜訪日相高市早苗 魏哲家：台積電熊本2廠改3奈米

延伸閱讀

「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免

「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免
北捷隨機殺人4死案 嫌犯涉8罪自殺非失足 檢定調單獨犯案

北捷隨機殺人4死案 嫌犯涉8罪自殺非失足 檢定調單獨犯案
長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助
台電商平台充斥違規低價醫材 暗藏長照安全疑慮

台電商平台充斥違規低價醫材 暗藏長照安全疑慮

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留