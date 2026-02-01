我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

「把小孩當所有品」頻釀憾事 學者：三低女性風險偏高

記者王宏舜、曾健祐、簡慧珍、趙容萱、陳敬丰／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇姓女子（中）前年5月中在新北市中和區一間汽車旅館拉K吸毒、飲酒後，以枕頭悶殺六歲兒子及九歲女兒。（本報資料照片）
蘇姓女子（中）前年5月中在新北市中和區一間汽車旅館拉K吸毒、飲酒後，以枕頭悶殺六歲兒子及九歲女兒。（本報資料照片）

台中陳姓女子涉嫌餵食八歲、三歲幼子不明藥物致死，輿論譁然，類似悲劇卻一再發生。過去新北地方法院在審理蘇姓女子殺死小姊弟的案子時，蘇女主張「孩子是她生的，有權利『帶走』」，國民法官庭批評這種想法「極為卑劣與自私」。專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難以解決的困難時，可能會有極端行為。

「父母殺幼子」事件近年頻傳。吳姓女子2014年離婚，獨自扶養一對兒女，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。吳女2020年2月13日帶著七歲女兒和六歲兒子投宿汽車旅館，她想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日她再次下藥迷昏兒女，拿童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

吳女稱七年都是她在撫養，24小時不論去哪兒都要帶著孩子，「沒有個人自由」。新北地院認為吳女的辯詞是在正當化犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，重判死刑。台灣高等法院開庭時，吳女自稱每天都夢到孩子來撒嬌。二審考量吳女為病症所苦，犯後懊悔，改判無期徒刑，最高法院2022年駁回上訴定讞。

另一名蘇姓女子前年在汽車旅館拉Ｋ、飲酒，用枕頭悶殺六歲兒子、九歲女兒。蘇女聲稱子女是自己生的「所以有權殺死他們」，又認為自己手段並不凶殘。

新北地院國民法官庭認為她雖是單親媽媽，但有朋友或父親、姊姊、弟弟、多個社福單位給予精神與金錢支援，竟僅因心情低落想自殺，無視孩子獨立的生命權，依兩個成年人故意殺害兒童罪判她無期徒刑。案經上訴，最高法院去年駁回確定。

台灣輔導與諮商學會監事郭麗安指出，類似行為並非單一事件，母親傷害年幼子女的案件，特別容易發生在經濟能力低、人生選項相對少的女性，遇到困難時，可能會做出「帶孩子一起走」、「讓孩子先走」等行為；現行性別教育停留在避免性侵害、懷孕，但婚前卻未接受情感教育、生育計畫與親職教育等。

台中維新醫院院長許景琦分析，類似案件加害者面臨經濟、情感等生活困境，想法負面、甚至憂鬱，陷入錯誤邏輯，預設小孩在自己離世後會受苦，想一併解決他們的痛苦，卻剝奪孩子生命、戕害兒童人權，應即時就醫，並尋求社會與政府資源協助。

死刑

上一則

台大狼醫連環爆 衛福部長「犯錯說」 立委：踐踏受害者

下一則

「中天條款」不回溯？ 藍：法從新從優 行政解釋勿凌駕

延伸閱讀

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力
港企在巴拿馬運河特許經營權 被裁定違憲 美中較勁又一樁…

港企在巴拿馬運河特許經營權 被裁定違憲 美中較勁又一樁…
港企在巴拿馬運河特許經營權被裁定違憲 分析：川普在南美又一勝利

港企在巴拿馬運河特許經營權被裁定違憲 分析：川普在南美又一勝利
阻止第11選區重畫 聯邦眾議員瑪麗奧提上訴

阻止第11選區重畫 聯邦眾議員瑪麗奧提上訴

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克