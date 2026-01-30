瞞染禽流死雞外運、繼續賣蛋 台中牧場挨罰115萬

我的頻道

台灣新聞組／綜合30日電
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆出H5N1禽流感疫情，業者未通報還私埋死雞。苗栗縣農業處及動防所29日動員人力與機具配合檢警，到後龍外埔一處農地開挖，發現大量雞屍。(圖／民眾提供)
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆出H5N1禽流感疫情，業者未通報還私埋死雞。苗栗縣農業處及動防所29日動員人力與機具配合檢警，到後龍外埔一處農地開挖，發現大量雞屍。(圖／民眾提供)

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆出H5N1高病原性禽流感疫情，業者未通報還將死雞私埋牧場內、運到苗栗掩埋，總數達1700隻，甚至雞隻大量死亡後還持續出蛋。台中市長盧秀燕昨斥責牧場隱匿疫情，亂埋死雞「惡性重大」，將採最高罰鍰，重罰115萬元(台幣，下同)。

針對台中爆發禽流感，業主被質疑隱匿通報，農業部昨在行政院會說明，行政院長卓榮泰指出，養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象，避免潛在風險擴大。新光醫院感染科主治醫師黃建賢指出，雞隻感染 禽流感有一定處理程序，避免感染擴大，若處理不當，恐引發其他雞隻甚至人類感染，增加病毒突變風險。

記者昨致電牧場業者，對方回應現在各單位都在處理，不方便說。最早「吹哨」爆料該牧場疑似埋死雞的林姓男子說，他兩周前在牧場附近農田，看到雞場員工埋雞，用布袋裝雞屍外運，批評牧場雞隻異常死亡不通報，還繼續賣蛋獲利，甚至把死雞運出擴大危害，真的該罰。

台中市農業局指出，豐康畜牧場本月10日就有雞隻死亡，直到26日遭檢舉，經採檢確認禽流感陽性。該牧場內還有5000多隻雞，昨早8時，30多名工作人員身穿防疫裝進入雞場撲殺，中午12時半完成，雞屍送往化製場。由於場內還有亂埋的死雞，市府要求業者三天內清消完成。

台中市府昨也說明，牧場共1773隻死雞，其中623隻埋在自場，1150隻外運埋在苗栗，前天已發文苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置，並持續會同防檢署疫調。

外界不滿牧場業者私埋病死雞，一名資深獸醫師說，畜牧場若未輔導獸醫師通報，多半會隱匿疫情，一旦確診畜牧場要全場撲殺消毒、停養，經濟陷入危機，且依化製場合約，死亡超過一定數量還要多付費，否則拒載。他不諱言，「若業者私了，防疫機關也難查」。

盧秀燕表示，畜牧場未主動通報，隱匿疫情與亂埋亂丟死雞，違反動物傳染病防治條例，可處5萬元到100萬元罰鍰，未經化製場程序合法處理死雞，違反畜牧法可處3萬元到15萬元罰鍰；業者惡性重大，市府採最高罰則，分處100萬元與15萬元罰鍰，總共115萬元。

豐康牧場不僅私埋死雞，還外運到後龍外埔農地掩埋，苗栗縣農業處及動防所昨赴現場查證，謝姓地主一度拒絕防疫人員開挖。由於涉及廢棄物清理法有刑責，動防所昨下午3時多會同檢警配合怪手進場開挖，果真挖到大量雞屍，至於日前在1公里外大排水溝發現的200隻死雞，仍在釐清關聯性。

苗栗縣長鍾東錦也斥責豐康牧場，若雞瘟再次蔓延到苗栗來，造成苗栗縣養雞業者重大損失，誰能夠負責？縣府將對掩護埋死雞的地主與養雞業者依法嚴懲，最高罰100萬元並移送法辦。

