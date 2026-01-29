他1原因用空拍機投毒 害對手農場動物3死10餘中毒 網炸鍋

我的頻道

記者戴永華／宜蘭29日電
宜蘭王姓農場負責人以空拍機投放毒餌，造成對手園區內動物慘死，事後動物屍體驗出毒物。(記者王燕華／翻攝)
宜蘭王姓農場負責人以空拍機投放毒餌，造成對手園區內動物慘死，事後動物屍體驗出毒物。(記者王燕華／翻攝)

宜蘭知名農場創辦人張美阿嬤的幼子王逢昇不滿員工跳槽星夢森林劇場，竟操控空拍機到對方園區投毒，造成多隻動物中毒、暴斃，被害農場發聲明指出，這是心碎且不可饒恕的悲劇，一定會替動物們討回公道。張美阿嬤農場也澄清，案發後就終止與王男的一切合作。

宜蘭地檢署依違反動保法等罪起訴王男，並向法院請求從重量刑，起訴指出，王男2023年5月、6月在張美阿嬤農場擔任負責人期間，三度操作空拍機到員工跳槽的園區，投下浸泡混合農藥「托福松」的苜蓿粒，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝等三隻動物死亡、十幾隻動物中毒。

首起空拍機投毒害死動物案曝光後，網友群情激憤，受害的星夢森林劇場女特助昨哽咽說，他們看到原本活潑的侏儒山羊口吐白沫，很快倒下去，接著是梅花鹿及羊駝也因食毒暴斃，多隻動物嘔吐，起初以為是飼料源頭有問題，請獸醫師來看判定是中毒，後來調出監視器發現有人用空拍機投毒餌，24小時派人查看，報警緝凶。

星夢森林劇場聲明指出，園區遭受令人痛心的非法傷害，導致多位可愛小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員急救後，依然遺憾地離開，是心碎且不可饒恕的悲劇；雖然法律無法讓逝去的生命重來，但起訴書是對那些無辜生命的一份交代。

業者說，同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓動物淪為競爭下犧牲品，希望此次事件能喚起社會對「生命價值」重視，共同支持健康、安全且良性的動物產業環境。

「農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。」張美阿嬤農場昨也發聲明澄清，王男曾短暫參與農場事務，2023年6月農場發現他行為嚴重違背動物福利與經營理念後，就終止一切合作；其後，王男另立名稱經營其他場域，屬個人行為，與農場營運管理完全無關。

王逢昇涉案「空拍機投毒」後，張美阿嬤農場負責人換成張美阿嬤的女兒王姮月；王男另申請經營樹懶餐廳（萌寵農場），但是掛名負責人卻是張美阿嬤另名女兒王士予，農場就此分家，且就在同一條路上，彼此會在路旁搶客人，早已引發熱議。

張美在三星鄉行健村任村長前後達20年，2016年開設張美阿嬤農場，最初希望讓遊客體驗採菜、種菜等食農教育，疫情期間，考量國人無法出國旅遊，張美阿嬤農場引進6隻梅花鹿，打造日式造景與和服體驗，被譽為「台版奈良」，也帶動宜蘭動物農場風潮，吸引愈來愈多業者跟進。

但近來發生分家風波，兩家農場在同條路上互相拉客，還派員工舉牌「原張美阿嬤農場搬新家，右轉400公尺」，但投毒案曝光後，兩家新舊農場都出面否認與王男投毒案有關。

網友在張美阿嬤農場臉書留言「說來說去就是為錢，鬧分家」，「分家的那個真的垃圾」；張美阿嬤農場粉團回應也批「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

網友希望業者把關係交代清楚，「分家那家的營業登記人是另一個女兒？」、「你們乾脆直接說明一下，王姓男子那家跟你們現在這家張美阿嬤，是什麼關係？那家的負責人是不是你們家人？」、「不講清楚就一起被牽連抵制」。

