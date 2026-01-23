詐騙害死1家5口…「李團長」認罪 受害家屬求重判15年贖罪

我的頻道

記者曾健祐／台中23日電
豐原一家五口因投資詐騙走上絕路，幕後主嫌「李團長」李女22日出庭，改口全部認罪。(記者曾健祐／攝影)

台中豐原王姓一家5口遇黃金投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會。檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等12人1536萬元(台幣，下同)，依銀行法等罪起訴李女求刑15年。台中地方法院昨首開庭，李女一改過去否認態度，改口全部認罪坦言「我知道我做錯了」。

已故王家二女兒夫婿透過律師表示，死者遺書字字血淚、絕望，李女得知王家五人死亡，還開始串、滅證，求法院重判李女「坐牢贖罪」，家屬不願談和解。

檢方調查，45歲李女以團購、刷卡買黃金等話術，騙王家5口752萬，連同另7名被害人共詐1536萬元，王家人最終不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路；李偵查否認犯行，辯稱「都是他們主動來找我加入投資」，有拿款項從事團購、投資，「我這樣的做法沒有錯」。

法院昨開庭時詢問李女意見，她全部認罪。李女辯護人說，李已自白、深刻悔悟也願談調解，但就其涉洗錢部分主張帳戶是自行掌握，沒當成金流斷點。公訴檢察官陳怡廷認為，李將帳戶130萬元詐款付房租、債務，有隱匿、移轉而構成洗錢。李女說，她認為自己有錯，不願再爭執。

法官再逐一就起訴事實確認，李女坦承以團購、刷卡買黃金手法詐騙投資人1500多萬元，並坦言自己僅拿其中約兩成作實際投資，其餘八成用於自身欠債、生活所需，也有對王家5口恐嚇迫使以房屋借貸取走176萬元，全數認罪。

法官再問，檢方起訴移審時李仍就銀行法部分否認，為何改變想法認罪？李說被羈押時一直思考，也借法律書籍，閱讀後了解自己觸犯法律。

王家二女兒丈夫是志願役空軍，委任律師林瓊嘉表示，本案因檢警蒐證詳實、明確，李女終認罪，質疑李女要如何向王家5人「贖罪」？王家遺書提及「一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳」，甚至自責「我們笨、被騙」，字字血淚透露絕望，主張判李15年以上徒刑，在其有生之年完整贖罪。

