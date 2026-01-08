我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

放話「對盧秀燕開三槍」警專第一名女警遭起訴 恐被免職

記者曾健祐／台中8日電
黃姓女偵查佐揚言在盧秀燕腦門開三槍，法院依恐嚇等罪嫌將她收押。(圖／民眾提供)
黃姓女偵查佐揚言在盧秀燕腦門開三槍，法院依恐嚇等罪嫌將她收押。(圖／民眾提供)

台北捷運去年12月19日發生隨機殺人事件，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐事後發文揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開三槍，遭搜索、羈押；檢方查出她是「警專第一名畢業」辨識行為能力正常，昨依恐嚇罪嫌起訴，移審後台中地院裁定繼續羈押。

台中市警局表示，黃女案發後遭羈押先予以停職，第二分局建議記兩大過免職，相關程序仍在審議中，尚未確定。

台中地檢查出，黃女12月19日至21日，在警職同學通訊軟體LINE群組留言「猜猜闕00會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕00打死」，恐嚇偵查隊副隊長。

黃並使用社群Threads，在隨機殺人相關新聞截圖下留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」？

黃22日再發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的臉部遭毀損破壞，意指欲對盧市長腦部開槍，隨即遭搜索、羈押。

檢方偵訊時，黃辯稱是要讓看到的人害怕才知道不可以玩，發文都用平靜心情打下文字，還說「若發文者的心情很平靜，剩下的情緒都是看到的人的。」且稱擔任警職射擊成績都滿分，有實際使用槍枝，最近一次測驗成績100分。

黃女同學說，黃就學時期與他人相處正常，為「警專第一名畢業」。檢方也發現，黃女警職資歷3年多，記功5次、嘉獎累計203次，可見她具備優秀學經歷，且應訊時記憶清晰、對答如流，辨識行為違法能力無庸置疑。

檢方認為，黃反覆恐嚇，落網警詢時持續表達不滿，直至法官羈押庭時改稱「只是亂講話」、「只是學警察看圖說故事」，考量她是警察使用槍枝刀械技術比一般人專業，難保不會付諸行動，依恐嚇罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

罵童「沒帶腦袋」中市教師僅調離1周回任 午休直盯受害生

暴漲暴跌…台菜價預警失靈 朝野立委促農業部改進

