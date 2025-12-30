我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

雙和醫院爆職場性騷 女醫被迫離職 院方：已撤涉案者主管職

記者沈能元／台北30日電
雙和醫院已離職的女性醫師29日公開控訴院內多起性騷事件，院方受理後態度延遲，且偏袒加害人。(記者曾原信／攝影)
雙和醫院已離職的女性醫師29日公開控訴院內多起性騷事件，院方受理後態度延遲，且偏袒加害人。(記者曾原信／攝影)

醫狼再現，雙和醫院影像醫學部兩位前女性醫師揭發前部主任對多位女性同仁言語與肢體性騷擾，被害者忍痛離職，提出申訴，但院方處理拖延且輕懲，台北市醫師職業工會昨控訴院方處置失當。雙和醫院回應，本案3位申訴人所提性騷擾申訴案均已成立，涉案醫師遭撤換主管職。

「如今出面說明，需要很大的勇氣。」一名雙和醫院影像醫學部前女醫師說，這三、四年以來，該院發生多起女性醫護人員受到不正常對待，性騷擾、懷孕歧視、權利濫用等成為常態，例如，影像醫學部前部主任與排班醫師強迫懷孕醫師值夜班，甚至威脅孕婦暴露游離輻射風險，但受害者提出異議後，反遭言語羞辱，計算「欠多少人情債」等職場霸凌。

此外，該主管長期對女性下屬「鹹豬手」，該女醫師指出，該名主管多次與女性員工相處時，以討論事情之名，做出明顯超過正常工作界線的身體接觸，如在密閉辦公室裡強行觸摸女性同仁的手，或長時間用手磨蹭對方的手，還說「妳的手比我的還溫暖」等噁心話語。另有受害醫師在眾人面前遭前主管以輕佻語氣，評論其身材，甚至動手觸摸頸部。

台北市職業醫師工會理事長陳亮甫表示，至少三名雙和醫院女性醫師申訴，院方也進行懲處，卻僅「各記小過一次」。此主管行徑惡劣，理應比照過往院內類似案例，於全院公告，但院方對懲處結果隱而不宣，未主動將懲處結果告知被害者。

雙和醫院表示，今年6月18日獲悉某同仁疑似遇單位主管肢體騷擾，隨即啟動初步調查與關懷機制，依法通報新北市勞工局，6月25日召開性別平等委員會，成立專案調查小組。期間另有兩名已離職女性同仁於7月28日及8月8日提出陳情，經評估後依規定併案處理。

該院於8月25日經性別平等委員會決議，本案三位申訴人所提性騷擾申訴案均已成立。28日正式通知三位申訴人及被申訴人調查結果，同日召開人力資源規畫暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人的主管職務，並依情節決定懲處結果，隔日正式全院公告主管撤換，並無隱瞞一事。

針對此案，勞動部表示，已主動聯繫新北市政府勞工局，要求盡速查明，如該醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處新台幣30萬元。再者，本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處新台幣100萬元，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

性騷擾 歧視

上一則

「大概不至於走到初選」鄭麗文暗示新北徵召李四川

下一則

曹興誠與陸女子親密照非深偽 謝寒冰獲不起訴

延伸閱讀

喜劇明星泰勒佩瑞又遭控性侵 求償7700萬

喜劇明星泰勒佩瑞又遭控性侵 求償7700萬
喜劇明星泰勒佩瑞陷性侵風暴 遭男演員求償7700萬元

喜劇明星泰勒佩瑞陷性侵風暴 遭男演員求償7700萬元
張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯
名嘴出身 FBI副局長邦奇諾宣布明年1月離職

名嘴出身 FBI副局長邦奇諾宣布明年1月離職

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對