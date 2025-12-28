「虎躍部隊」連長營區偷吃窩邊草 正宮見露骨對話心碎

陸軍步兵109旅「虎躍部隊」陳姓中尉連長偷吃同營中尉女軍官，手機、行車記錄器遭職軍正宮發現露骨對話提告求償100萬台幣，桃園地院認定2被告已嚴重破壞原告的婚姻法益，判應連帶賠償40萬元。（本報資料照片）

陸軍步兵109旅陳姓連長年初將手機交給在家育嬰的職軍妻子備份時，意外曝光偷吃同旅女中尉，違規於營區雙宿雙飛，甚至在外租屋同居，陳妻蒐證手機、行車記錄器等露骨對話提告求償100萬元（台幣，下同，約31.5萬美元），桃園地院審理，認定2人侵害配偶權情節重大，判連帶賠償40萬元；2人也因婚外情遭軍方汰除。

判決指出，原告正宮與任職陸軍中尉的34歲陳姓丈夫於2019年6月間結婚，婚後陸續育有3名子女，去年12月間剛誕下三寶，沒想到，擔任連長的陳夫早於妻子懷有三胎期間，卻於去年九三軍人節與小5歲、同為陸軍中尉的女軍官因故發展出逾越分際感情。

正宮主張，今年1月25日幫丈夫備分手機時，發現丈夫與同營女中尉互相以「寶貝」、「親愛的」互稱，對話露骨曖昧，甚至提及性行為、同宿與懷孕疑慮。陳男為求原諒，坦承外遇情節，將雙方LINE 對話紀錄以手機螢幕錄影傳給她存證。

她據此發現，外遇丈夫與小三使用的情侶App 記錄2人自去年軍人節展開不倫戀，在LINE中互稱「寶貝」、「親愛的」，對話中充滿曖昧及性暗示，如「好想要咬你喔」、「真的很舒服啊」，甚至討論如何向正宮提離婚並規畫未來生活。

誇張的是，陳夫外遇曝光後一周，行車記錄器發現2月2日駕車與小三外出，車內鹹濕對話「真的很舒服嗎？吃吃」、「你在我旁邊啊」、「然後就勃了」、「你剛才想到什麼色色的嗎？」、「嗯想你」，對話提及過夜，月經沒來擔心懷孕，陳夫感嘆「早知道就跟妳訂婚，2人就可以一起申請留職停薪去度蜜月，天天膩在一起半年」等語。

正宮今年6月得知，陳夫先前以工作為由，要在楊梅營區附近凌雲崗租屋，原來是與小三同居，租屋處有臉貼臉、親吻照，以及小三2月14日懷孕超音波照。正宮痛批，2人婚外情曝光後仍持續高調交往，已侵害原告配偶身分法益達情節重大，原告深感痛苦請求2人連帶賠償百萬。

被告陳夫主張，手機資料與行車紀錄器內容均為妻子趁他睡著違法蒐證，應無證據能力，指夫妻早就感情不睦、2023年已洽談離婚事宜，妻子痛苦程度有限，況且他因此丟工作，還要養孩子、養雙親，且自結婚以來，薪水均上繳，每周僅領千元生活費，根本無存款。

被告小三則主張，自己並未破壞婚姻，陳男今年3月已商談離婚，也無再與原告維持婚姻意願，過往感情破裂，無夫妻情份可言，目前她已退伍無收入，還有雙親要扶養，且雙方交往時間短，侵害情狀非重，請求減輕責任。

法院認為，夫妻自應為密切生活共同體，彼此接觸對方的手機或車子等物品是很常見的事，且妻子常用車接送孩子，能取得被告手機及行車記錄器那些紀錄並不意外。

根據陸軍步兵109旅今年10月20日函附被告2人懲處令指出，小三女中尉知陳夫已婚身分仍合意交往，且於2024年11月13日晚上9時13分至10時50分於連長室內寢關門獨一室，行為違反性別互動分際事實，因此雙雙遭勒退汰除。

法院審酌，夫妻互負忠誠義務，婚外情具高度隱密性，原告蒐證行為未涉強暴脅迫，且證據對發現真實具高度必要性，依法可採；再比對LINE內容、租屋對話、行車紀錄與國軍懲處資料，認定陳夫及小三確有同居與性行為，行為已逾越一般社交界線。

法官並指出，即便夫妻感情出現裂痕，婚姻存續中仍不容第三人介入破壞，小三甚至協助陳夫草擬離婚說詞，更顯行為不當，綜合雙方身分、經濟狀況及侵害程度，判2人連帶賠償原告精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。