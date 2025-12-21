我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

台北隨機殺人案1傷者有愛滋 疾管署祭3措施 預防性投藥

記者翁唯真／台北21日電
台北車站M7出口、捷運中山站外19日傍晚發生一名男子以多顆煙霧彈攻擊並持長刀隨機傷人事件，20日陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。(記者許正宏／攝影)
台北車站M7出口、捷運中山站外19日傍晚發生一名男子以多顆煙霧彈攻擊並持長刀隨機傷人事件，20日陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。(記者許正宏／攝影)

台北前晚隨機傷人案11人受傷，衛福部昨宣布，傷者有1人是愛滋感染者，為避免感染，呼籲當天可能受凶器或血液暴露者，如眼睛被血噴濺、皮膚受傷等，主動通報後轉介評估是否投藥。疾管署表示，該名感染者長期服藥，體內幾乎測不到病毒，但為預防仍設專案採預防性投藥。

衛福部統計此案傷患有6人出院、5人留院治療，其中兩人仍在加護病房中救治。部長石崇良昨表示，傷患有1人是穩定用藥的愛滋感染者，衛福部為此成立「暴露預防方案」，當天若接觸到凶器或有血液暴露，但尚未就醫者，可撥打1922防疫專線，轉介由醫師評估是否要採取預防性投藥，另一群高風險對象則是協助救治的醫護人員，該部分已立即啟動投藥。

衛福部疾管署長羅一鈞表示，預防性投藥72小時內完成，可讓風險降至零。該名長期服藥的感染者控制穩定，病毒量幾乎測不到，經評估感染率低於萬分之一。2006年德國柏林也曾發生隨機殺人事件，造成33名傷患，其中一人也是感染者，經追蹤投藥，未造成任何人感染。

隨機傷人事件造成民眾害怕，衛福部昨提出「免費三次心理諮商」方案，只要民眾主觀陳述因此次傷人事件受到心理影響，即可使用相關服務，無須額外審核。

德國

上一則

北車煙霧彈剛落下…咖啡店急降鐵門護客、送茶壓驚 贏好評

下一則

余家昶喪命「大家逃只有他上前」警肯定：阻止傷害擴大

延伸閱讀

隨機殺人傷者為愛滋感染者 北市衛生局揭路人受感染機率

隨機殺人傷者為愛滋感染者 北市衛生局揭路人受感染機率
女團成員在台北殺人現場 目睹「地上全是血」嚇到做噩夢

女團成員在台北殺人現場 目睹「地上全是血」嚇到做噩夢
台北隨機殺人案 中國國台辦臉書發文：關切和痛心

台北隨機殺人案 中國國台辦臉書發文：關切和痛心
張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡