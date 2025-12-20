北市隨機殺人事件發酵 有人憂心跨年…搭捷運不敢滑手機

我的頻道

記者洪子凱／台北即時報導
北捷與衛生局合作，在南西誠品1樓人行道、北車M7出口層設立追掉區，讓民眾可以送花、飲品、食物等追悼，才過一天現場幾乎已被花束、飲料等擺滿。（記者洪子凱／攝影）
台北上周五傍晚發生隨機傷人事件，造成含嫌犯張文在內4死，多人受傷。事發地的北車、南西城品也設立追悼區讓民眾追悼。今天一早不少人也前來致意，有民眾觀察到捷運人潮雖沒減少，但大家警惕性變高，滑手機、帶耳機的人變少，還有民眾原先規畫要跨年，但看到該事件便打消念頭。

北捷與衛生局合作，在南西誠品1樓人行道、北車M7出口層設立追掉區，讓民眾可以送花、飲品、食物等追悼，才過一天現場幾乎已被花束、飲料等擺滿，還有不少民眾寫上卡片追悼，實際觀察，捷運人潮似乎沒受太大影響，加上周日北車會有不少穆斯林禮拜，搭乘捷運人潮還是很多。

一名前來獻花民眾分享，自己公司就在北車附近，當天剛好提早一小時下班沒有遇到，現在回想起來都會有點害怕，搭乘捷運也不太敢滑手機，捷運上滑手機、帶耳機乘客也變少，似乎都受到該事件影響，大家警覺性都變高。

還有民眾說，原先規畫這次跨年要去台北101看煙火，但該事件後，網路上出現許多恐嚇訊息，害怕人潮多的地方發生危險機率更大，「今年還是在家看電視好了」害怕模仿效應再現。

一名多次從香港來台灣遊客則表示，剛好是禮拜五傍晚抵達台灣，一直在客運上聽到司機廣播其實內心很驚慌，畢竟在台北自由行大多搭乘捷運，一直都覺得很舒適令人放心，發生這種事情內心也很難過，今天剛好搬到北車附近飯店住特定到現場看看祈福，希望世界能更平安。

今天一早不少人也前來致意，有民眾觀察到捷運人潮雖沒減少，但大家警惕性變高，滑手機、帶耳機的人變少，還有民眾原先規畫要跨年，但看到該事件便打消念頭。（記者洪子凱／攝影）

