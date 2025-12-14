各國串流併購大戰 日韓早上演 台市場2平台也開第一槍

網飛收購華納兄弟旗下的HBO Max及影視製作業務消息一出，氣得早已向華納兄弟提出六次結親案的派拉蒙，決定進行敵意併購。(路透)

全球OTT（線上串流影音）市場都在談整併，小從全球各地的OTT本土業者，大到國際平台Netflix （網飛）都打算收購華納兄弟旗下的HBO Max。展望2026年，業界普遍認為OTT市場仍會持續整併，不過，各地OTT本土業者也明白自家資源無法跟國際平台競爭，最有可能的狀況就是本土OTT陸續合併，搶攻當地市場老二位置，形成「本土小蝦米整併、對抗國際大鯨魚」的局面。

最近Netflix打算以827億美元天價金額，收購華納兄弟旗下的串流影音業務HBO Max及影視製作業務，震驚整個好萊塢，更是把覬覦華納兄弟已久的派拉蒙給氣壞。

原因在於派拉蒙早已對華納兄弟提出6次結親提案，最近一次提議還是在12月4日，沒想到最後被Netflix搶占先機。最後，派拉蒙不忍了，決定用1084億元的高價進行敵意併購。

Netflix、派拉蒙與華納兄弟之間的併購案恐怕很難有美好結局，華爾街分析，Netflix收購HBO Max，雙方合併後市占率將達33%，觸犯到美國、歐盟的「反壟斷」底線，加上派拉蒙出來搶親，讓這齣全球OTT併購大戲進入百轉千迴、愛而不得的糾葛之中。

不只國際平台談併購，各地本土OTT業者也在談併購。台灣OTT市場今年開啟合併第一槍的是LINETV與KKTV，不過，日、韓OTT市場的併購早在兩、三年就開始陸續上演。

日本 串流影音平台U-NEXT選擇在2023年7月與另一個本土影音平台Paravi合併，合併後，U-NEXT成為日本本土最大的OTT串流影音平台，具備與Netflix抗爭的規模。

韓國本土第一的串流影音平台TVING，從2023年底就開始跟當地排名第三的Wavve進行合併談判，希望透過雙方的合併，來與國際平台競爭，只不過，由於Wavve財務虧損累積龐大，歷經兩年談判，雙方還沒完成整併。

綜觀本土OTT市場競爭，近年積極參與影視製作的中華電信也認同「OTT平台整併是必然的趨勢」，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，在OTT的世界裡，國際巨擘都占據很好的位置，本土平台面臨相當大的挑戰，唯有「內容夠強」，本土平台才能找到定位，本土業者之間合併，也可凝聚更強的力量。

資策會MIC資深產業分析師洪齊亞表示，以資策會調查數據來看，台灣有五成的消費者表示，當OTT平台有話題性影視內容時，願付費收看；也有35%的消費者表示，即使現在沒有訂閱某個平台，但如果該平台推出特別影視內容，他們也願意額外再付費收看。這也是為什麼不管國際或本土平台，都積極擴充內容。

對於OTT市場明、後年產業態勢，洪齊亞認為，各地OTT業者都意識到國際平台資源充足，因此愈來愈多本土平台都選擇積極合作，「不一定有辦法跟這些大平台抗衡，但至少在消費者想選擇額外訂閱第二個或者第三個平台時，可以先想到這些平台。」