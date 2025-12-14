我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

各國串流併購大戰 日韓早上演 台市場2平台也開第一槍

記者馬瑞璿／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網飛收購華納兄弟旗下的HBO Max及影視製作業務消息一出，氣得早已向華納兄弟提出六次結親案的派拉蒙，決定進行敵意併購。(路透)
網飛收購華納兄弟旗下的HBO Max及影視製作業務消息一出，氣得早已向華納兄弟提出六次結親案的派拉蒙，決定進行敵意併購。(路透)

全球OTT（線上串流影音）市場都在談整併，小從全球各地的OTT本土業者，大到國際平台Netflix（網飛）都打算收購華納兄弟旗下的HBO Max。展望2026年，業界普遍認為OTT市場仍會持續整併，不過，各地OTT本土業者也明白自家資源無法跟國際平台競爭，最有可能的狀況就是本土OTT陸續合併，搶攻當地市場老二位置，形成「本土小蝦米整併、對抗國際大鯨魚」的局面。

最近Netflix打算以827億美元天價金額，收購華納兄弟旗下的串流影音業務HBO Max及影視製作業務，震驚整個好萊塢，更是把覬覦華納兄弟已久的派拉蒙給氣壞。

原因在於派拉蒙早已對華納兄弟提出6次結親提案，最近一次提議還是在12月4日，沒想到最後被Netflix搶占先機。最後，派拉蒙不忍了，決定用1084億元的高價進行敵意併購。

Netflix、派拉蒙與華納兄弟之間的併購案恐怕很難有美好結局，華爾街分析，Netflix收購HBO Max，雙方合併後市占率將達33%，觸犯到美國、歐盟的「反壟斷」底線，加上派拉蒙出來搶親，讓這齣全球OTT併購大戲進入百轉千迴、愛而不得的糾葛之中。

不只國際平台談併購，各地本土OTT業者也在談併購。台灣OTT市場今年開啟合併第一槍的是LINETV與KKTV，不過，日、韓OTT市場的併購早在兩、三年就開始陸續上演。

日本串流影音平台U-NEXT選擇在2023年7月與另一個本土影音平台Paravi合併，合併後，U-NEXT成為日本本土最大的OTT串流影音平台，具備與Netflix抗爭的規模。

韓國本土第一的串流影音平台TVING，從2023年底就開始跟當地排名第三的Wavve進行合併談判，希望透過雙方的合併，來與國際平台競爭，只不過，由於Wavve財務虧損累積龐大，歷經兩年談判，雙方還沒完成整併。

綜觀本土OTT市場競爭，近年積極參與影視製作的中華電信也認同「OTT平台整併是必然的趨勢」，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，在OTT的世界裡，國際巨擘都占據很好的位置，本土平台面臨相當大的挑戰，唯有「內容夠強」，本土平台才能找到定位，本土業者之間合併，也可凝聚更強的力量。

資策會MIC資深產業分析師洪齊亞表示，以資策會調查數據來看，台灣有五成的消費者表示，當OTT平台有話題性影視內容時，願付費收看；也有35%的消費者表示，即使現在沒有訂閱某個平台，但如果該平台推出特別影視內容，他們也願意額外再付費收看。這也是為什麼不管國際或本土平台，都積極擴充內容。

對於OTT市場明、後年產業態勢，洪齊亞認為，各地OTT業者都意識到國際平台資源充足，因此愈來愈多本土平台都選擇積極合作，「不一定有辦法跟這些大平台抗衡，但至少在消費者想選擇額外訂閱第二個或者第三個平台時，可以先想到這些平台。」

Netflix HBO 日本

上一則

桃園機場偷泡麵、餅乾 美國籍男子遭航警逮捕 盜罪送辦

下一則

男大生遊說網友拍「脫光光影片」少女爸怒告結果出爐

延伸閱讀

Netflix買華納 好萊塢超強片庫 有助打敗YouTube

Netflix買華納 好萊塢超強片庫 有助打敗YouTube
華納兄弟收購案 市議員籲布班克市府介入阻止

華納兄弟收購案 市議員籲布班克市府介入阻止
派拉蒙宣布：避免國安審查 騰訊退出收購華納兄弟探索

派拉蒙宣布：避免國安審查 騰訊退出收購華納兄弟探索
華納兄弟遭收購 議員籲布班克市府介入

華納兄弟遭收購 議員籲布班克市府介入

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌