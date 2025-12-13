暴打15歲老柯基惹眾怒 「模範飼主」頭銜遭撤

我的頻道

記者陳睿中、江婉儀／綜合13日電

新北市近日傳出虐狗案，一隻高齡約14、15歲的柯基犬，遭飼主詹姓男子丟東西、拿棍棒物打，因害怕縮在角落，詹男甚至貼出影片說要送養柯基，不然就安樂死，此舉引發網友憤怒肉搜。有網友指出虐狗男子疑似為知名手搖飲加盟店負責人。因此連帶衝擊品牌形象。對此事件，「茶聚」在12月12日發布公告，指出「這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊，我們不接受，也不容忍。」並且表示已責成團隊立刻啟動危機處置機制。

根據網路影片內容，遭虐的柯基已經15歲高齡，疑似因亂尿尿而遭男子以掃把柄不斷對其揮舞，並且伴隨髒話連發，導致柯基害怕的不斷扭動，男子甚至還拿鞋子砸狗，並要脅要安樂死。隨著影片曝光並大量流傳，立刻引起諸多網友不滿。根據發文者資料，也有人找出虐犬者疑似為「茶聚」手搖飲加盟店負責人。網友們也紛紛留言「不適合養狗的爛人」、「不知有沒有人救救狗狗」、「虐狗去死」

隨著事件越演越烈，茶聚總部於12日凌晨緊急發布公告。內容中指出已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施「即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限」、「依照加盟契約啟動違規調查程序」、「同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業」。同時公告中也指出，「我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。」

隨著公告發布，網友們也留言表示「雖然是加盟店，請負責人要調查清楚!!!!」、「重點是要把狗救出來吧！不然這種爛人絕對會找狗出氣」、「這加盟主虐狗還po網，居心叵測」

據了解，詹男去年還曾因攜帶柯基犬連續10年都有施打狂犬病疫苗、絕育及晶片，被新北動保處獲選為模範飼主，獲「金飯碗」獎項，新北市動保處回應，經查確認飼主1年前已搬至台北市，當下已立即聯絡台北市動保處對該飼主家訪裁罰處置，確保動物安全，已撤銷頭銜。

