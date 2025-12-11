我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

洗車工無照酒駕撞死醫大生判10年 死者父泣訴無公平正義

記者曾健祐／台中11日電
吳姓洗車工（中）3月酒駕撞死陳姓醫大生，台中地方法院國民法庭10日判他十年徒刑；死者家屬無法接受。（本報資料照片）
吳姓洗車工（中）3月酒駕撞死陳姓醫大生，台中地方法院國民法庭10日判他十年徒刑；死者家屬無法接受。（本報資料照片）

苗栗吳姓男子今年3月無照酒駕，開車撞死陳姓醫學男大生後逃逸；吳長期無照開車，事發前累積15件交通違規17萬元台幣（約5440美元）罰鍰未繳，且有酒駕前科，台中地方法院國民法庭考量他犯後自首，昨依酒駕、肇逃致死罪判他十年徒刑。可上訴。

陳姓男大生父親是體育主播，前天國民法庭開庭時曾披著兒子高雄醫學大學實習白袍，當庭淚訴「已經沒有機會再愛他」，高呼應嚴懲酒駕。他昨聽到判決結果聲淚俱下，「非常不滿意這個刑度」，一條人命因惡性重大的酒駕肇事行為，肇事者只判十年，家屬得不到公平正義；無奈台灣法律對酒駕致死的刑責實在太輕。

22歲吳男是洗車工人，今年3月8日凌晨3時許開車在台中市黎明路、凱旋路口撞上騎機車外送的21歲陳姓醫大生，陳男傷重死亡，機車支離破碎；吳肇事後逃逸，事後到派出所自首，酒測值0.37毫克。

法院9日辯論終結前，審判長曾問吳男，陳的父親就在法庭上，是否向他認錯？吳猶豫片刻轉向陳父，但陳父當庭起身離開法庭。吳最後說，真的不是故意的，自己一時貪圖方便酒駕，知道錯了，未來會入監好好反省、彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑。

法院昨宣判，以吳男有酒駕前科，構成累犯應加重，但符合自首應減刑，考量他多次交通違規、漠視用路人安全，依酒駕致死、肇事逃逸致死兩罪，各判吳男九年、五年，應執行十年。

陳父昨泣說，因為酒駕事件，一個優秀年輕人走了，連實現夢想、回饋社會機會都沒有，可惡肇事者只判十年；希望兒子性命能對社會發生一點影響、價值，未來酒駕應該要有更重的刑責。

