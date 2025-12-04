我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

華碩驚傳遭駭客勒索 Everest集團竊取超過1TB資料

記者吳凱中／台北4日電
華碩驚傳遭駭客勒索。(美聯社)
華碩驚傳遭駭客勒索。(美聯社)

華碩驚傳遭駭客勒索。知名駭客集團Everest在暗網宣布，已入侵華碩內部系統，竊取超過1TB資料；對此，華碩3日晚間發出聲明指出，供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響，但未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。

華碩強調，集團將持續強化供應鏈安全，符合資安規範。

此事緣起於Everest在暗網上宣布，已成功入侵華碩內部系統，並已竊取超過1TB的資料，其中，疑似有華碩裝置使用的「相機原始碼」。

業界分析，「相機原始碼」很可能是指華碩內建相機設備（例如筆電或智慧手機）中使用的專有韌體或軟體，可能包括相機模組的底層控製代碼、內部驅動程序等。

Everest要求華碩必須透過加密通訊工具Qtox聯繫，並要求若未在3日晚上11時前未回復，將可能公開已竊取的資料。

華碩強調，相關駭客事件不影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。營運方面，由於本季進入傳統淡季，華碩預估，PC業務營收季減10%到15%；伺服器及零組件業務雖也會出現季減，但較去年同期強勁增長40%到50%。

華碩第3季伺服器業績季增47%，年增98%，優於預期，2025年到2026年受惠輝達B系列與GB系列產品出貨，法人預估，AI伺服器營收將分別成長96%與31%，帶動整體伺服器業績成長78%與28%，占營收比重分別達到16.5%與19.3%。

華碩共同執行長許先越先前指出，華碩集團今年第3季消費性產品營收比重為29%、電競41%、商用市場比重提升至三成，年增幅超過一倍。

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

2025-11-26 18:59

