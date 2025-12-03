太子詐團員工竟申請失業補助 受害者質疑政府救濟詐騙者

太子集團員工向北市勞動局申請失業補助，市長蔣萬安表示，地方政府依程序上受理登記，依照法律規定，是勞保局最後決定是否給付。（中央社）

太子集團跨國詐騙案震驚全球，有疑似受害者向議員陳情，稱詐團員工因首腦被查辦失業，竟向北市勞動局申領失業補助，質疑「政府救濟詐騙員工，被害人卻無人關懷」。北市勞動局證實，太子集團在台員工303人，其中23人申請失業補助，將由勞保局決定准駁。

議員耿葳昨質詢市長蔣萬安 ，指太子集團被調查，資產被凍結、員工失業，但這符合非自願性離職嗎？勞動局長王秋冬說，如果員工有保勞保，是符合非自願性失業，依目前市府資料，詐團12家公司有八家沒雇用員工，四家共雇用303人，有23人申請失業補助。

耿葳追問這23人申請失業補助符合資格嗎？王秋冬回應，若拿到非自願性失業證明，原則上符合登記條件，北市就服處會受理申請；至於能否發給失業給付，由中央的勞保局按就保法認定。

耿葳質疑，詐團的員工也可能涉案，但因公司資產凍結沒辦法繼續工作、領薪水，現在詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市也有非常多的詐團成員還沒抓到，市府是要幫助受害者還是救濟詐騙的公司員工？

蔣萬安表示，市府當然是站在確保民眾、受害者的立場，並協助檢調追究法律責任，至於詐團公司聘用的員工申請失業補助，地方政府依程序上受理登記，依照法律規定，是勞保局最後決定是否給付。

耿葳質問，近六年銀行不斷有大額通報及申報可疑洗錢達52次，政府卻沒有積極作為阻絕龐大資金流動，讓洗錢詐騙集團 在台北落地生根，政府也未依洗錢防制法等採取行動，直到美方公告後才展開行動。

市府回應，上月已開跨局處會議，研商情資共享及預警機制，供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。以太子集團空殼公司為例，由商業處清查高風險樣態公司的商業登記，地政局掌握不動產集中持有及資產規模情形，警察局彙整建立預警名冊，複查員工投保狀態及營運、稅務情形，辨識高風險公司集團，列為加強預警及通報聯防對象。