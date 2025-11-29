我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

掏空誠美材 昔股市「四大金釵」之一葉美麗判刑7年

記者王聖藜／台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
誠美材前副董事長葉美麗。(本報資料照片)
誠美材前副董事長葉美麗。(本報資料照片)

昔日股市「四大金釵」之一的誠美材前副董事長葉美麗，被控與郡宏光電公司董事長林勇任利用子公司茂豐公司假交易，掏空誠美材及子公司茂豐等公司，台北地院昨天依證交法特別背信等罪判葉女有期徒刑7年。

同案，合議庭判林勇任有期徒刑6年，判茂豐公司財務經理方永慧應執行有期徒刑2年。可上訴。

判書決指出，葉美麗、林勇任均持有郡宏股票，為使郡宏能達成上市目標，共同由茂豐公司以不合理高價向郡宏公司採買ITO導電膜庫存品，減少郡宏的庫存，使茂豐公司、誠美材公司受7675萬元(台幣，下同)的損害。

因葉美麗有個人資金需求，另藉由郡宏委託茂豐採購COP原料的機會，由方永慧製作內容不實採購訂單，使茂豐公司再委託葉女掌控的寶兌公司與日本郡是公司不實交易，郡宏預付部分貨款給茂豐後，再由茂豐給付全額貨款給寶兌，以此挪用茂豐資金，使茂豐、誠美材受有8825萬元之損害。

此外，葉美麗、林勇任明知郡宏股票每股價值未達15元，不過，葉女私下允諾蘇震清以每股15元對價收購蘇的郡宏股票，再以茂豐、茂宇資金以每股15元高價向蘇震清購買股票，指示方永慧製作倒填日期，造成茂豐、茂宇、誠美材6294萬元的損害。

判決書指出，葉美麗破壞資本市場的健全及投資人權益，在本案處於核心地位，犯罪參與程度最高，林勇任案發時為郡宏董事長，如不與葉女謀議分工，葉女難以犯罪，而方永慧受僱擔任茂豐的財務經理，聽命於葉美麗行事，都依法量刑。

前立委蘇震清。(本報資料照片)
前立委蘇震清。(本報資料照片)

蘇震清 日本

上一則

台灣「無心跳器捐」新指引擬年底完成 有望年增10例捐贈者

下一則

陸配入籍衝擊健保？依親名額未變 衛長：須慎思

延伸閱讀

陳柏霖閃兵交保1.6萬「借來的」經紀人親上火線闢謠

陳柏霖閃兵交保1.6萬「借來的」經紀人親上火線闢謠
結構型金融商品 為何退休族千萬不要碰？

結構型金融商品 為何退休族千萬不要碰？
拆不掉的川普關稅高牆？歐美貿易協議的光環與現實

拆不掉的川普關稅高牆？歐美貿易協議的光環與現實
掏空遠東航空資產近1.2億美元 前董座張綱維確定入獄

掏空遠東航空資產近1.2億美元 前董座張綱維確定入獄

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗