我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

台社會老化準備不足 學者：沒學會變老 極端行為難免

記者葉德正／新北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
基隆市湯姓退休漁民在宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，導致傷重不治，員警封鎖現場採證調查。(記者邱瑞杰／翻攝)
基隆市湯姓退休漁民在宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，導致傷重不治，員警封鎖現場採證調查。(記者邱瑞杰／翻攝)

湯姓老翁點燃身上連珠炮不治，台北大學社工系教授曾敏傑說，台灣人口老化帶來的身心挑戰漸浮現，高齡長者極端行為事件不會是個案；過去未建立足夠的老化教育與預防網絡，關鍵在「我們還沒學會變老」，應從自我察覺教育著手，再透過家庭與社區強化連結。

曾敏傑表示，日本早進入超高齡社會，已多次出現高齡者因無法適應身心退化而產生的脫序與犯罪行為；社會不應以個別意外看待，要理解背後反映的是整體老化速度超越社會安全網布建。

他說，高齡者極端行為往往源自發生前10至15年的累積，包括初期失智未被察覺，或中高齡沒提前準備老後生活，還有家庭支持弱化、社會參與不足等。「65歲才談老年生活太晚了。」應從45至50歲啟動，把身體、心理、財務、社會連結都納入老化準備。

高齡者面對退休、失能恐懼、朋友減少、自律神經失調、對失智焦慮等多重壓力下，容易發生隱性憂鬱，甚至出現幻想、過度擔心或思考能力下降，這些往往不會被察覺，若缺乏早期支持，可能成為極端行為背後關鍵因素。

他認為，獨居不是問題，孤獨才是，尤其是被迫獨居且缺乏家庭功能者，若伴隨疾病、憂鬱或社會隔離，就可能成為高風險族群。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，台灣過去高齡政策多半著重在特定疾病，如失智症或重大生理疾病，對心理狀態、家庭關係與社會連結重視不足。

她認為，高齡者應學會自我評估，了解自己身心變化並提前規畫人生，家屬也必須意識到，長者情緒波動可能與身心退化、疾病初期症狀或心理壓力有關，避免問題累積、失去最佳介入時機。

退休 失智症 日本

上一則

賴清德指台灣人看演唱會「有錢有閒」黃國昌：繳不起房租的更多

下一則

拚2026北市長 吳怡農稱蔣萬安「nice guy」…但還不夠

延伸閱讀

高齡極端行為 台專家：社會老化準備不足 事件恐一再發生

高齡極端行為 台專家：社會老化準備不足 事件恐一再發生
養生／長期失眠當心失智 益生菌來幫忙

養生／長期失眠當心失智 益生菌來幫忙
身體長期發炎易罹癌、失智 吃對10種食物逆轉體質

身體長期發炎易罹癌、失智 吃對10種食物逆轉體質
得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台