台中龍井圖書館傳「眼鏡蛇門口咬人」婦人送醫救治

記者黃寅、游振昇／台中17日電
台中市一名41歲女子在市立圖書館龍井分館一樓被一條眼鏡蛇咬。(圖／民眾提供)
台中市一名41歲女子在市立圖書館龍井分館一樓被一條眼鏡蛇咬。(圖／民眾提供)

台中市龍井區昨發生罕見意外，41歲女子正要離開龍井圖書館時，右腳一陣刺痛，竟是被眼鏡蛇咬傷。市府委託的捕蛇廠商當場捕獲一條約30多公分長的小型舟山眼鏡蛇，屬台灣原生種，婦人施打抗蛇毒血清後，目前生命徵象穩定。

警方調查指出，事發當時館內仍有其他民眾，女子按下自動門正準備離開圖書館，蛇突從入口處竄出咬人，趁機鑽入館內，並非事前藏匿於室內，初步未發現人為因素介入，研判蛇可能沿鄰近排水溝活動，誤闖門口被自動門驚擾，咬人後逃竄。由於體型小、行動迅速，加上入口人流頻繁，難以預防。

「在圖書館竟被蛇咬。」現場目睹民眾大呼「好可怕」。文化局表示，館員獲報有民眾遭蛇咬傷後，立即通報警察局及消防局將民眾送醫，並通報專業人員捕捉。事件發生後已全面檢視館內外，並撒布石灰，以防類似情形發生。

龍井區長何宜真表示，圖書館緊鄰區公所，環境近年整修良好，館後雖有排水溝，但周邊保持整潔，並非蛇類常見的棲息地，坦言「確實難以理解」蛇會出現在此。她已致電關心傷者情形，得知對方施打血清後狀況穩定。

農業局進一步說明，平時常接獲民眾通報住家浴室、廚房或外接水管旁出現蛇，推測部分蛇是沿水管或排水系統爬入，但從未接獲蛇出現在圖書館的案例。由於龍井分館鄰近龍井大排，加上近期氣溫仍偏高，蛇類可能因此在周邊出沒。

農業局也呼籲住家與公共空間應保持環境整潔、避免雜草滋生，能有效降低蛇類靠近的可能性。至於捕獲的眼鏡蛇，農業局說將交由研究單位後再送往深山野放。

