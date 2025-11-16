兒上學前哭鬧「被媽媽打屁股」老爸告前妻傷害 結果出爐

我的頻道

記者張議晨／高雄16日電
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)
高雄林姓女子和丈夫離婚後，帶著孩子搬回娘家生活，去年5月2日早上林女要帶兒子上課，兒子卻在房間吵鬧，氣得林女拿棍子打了兒子屁股幾下，結果前夫發現後，氣得對林女提告傷害，一、二審法官檢視當時情境，認定林女是合理管教，判她無罪。

判決指出，林女和張姓前夫生有一子，兩人離婚後，林女帶著兒子搬回林園區娘家，去年5月2日早上8時許，林女要帶兒子出門上課，結果兒子卻在房間哭鬧，不想刷牙也不願洗臉。

因兒子叫不動，林女便拿棍子毆打兒子屁股多下，兒子才乖乖出門上學；但張男事後從兒子口中得知她被林女打屁股，氣得帶兒子先去驗傷，隨後提告林女傷害幫兒子討公道。

雄檢偵辦時，檢方認定林女在兒子屁股留下長3公分、寬2公分的瘀青，超出合理管教範圍，依傷害罪嫌將林女起訴。

高雄地院審理時，法官參酌在場的外公說法，認為當天兒子不滿外公沒有準時叫他起床，才在房間內哭鬧，林女有先口頭告誡兒子，之後才持棍子打屁股，考量林女下手位置是在屁股，兒子傷勢也輕微，應屬合理管教，判林女無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，法官也認為林女並未超出合理管教範圍，駁回檢方上訴，林女一、二審均獲判無罪確定。

川男把妻鎖家裡直到懷孕 又為情婦砸死妻 庭上還撇嘴笑
掏空遠東航空資產近1.2億美元 前董座張綱維確定入獄
「第一狗仔」爆離婚大瓜 這8位符合條件一線男星躺槍
