獨居嬤家中死亡化白骨逾兩個月 水表暴增破門才發現

台灣新聞組／台北15日電
82歲獨居的曾姓婦人陳屍住處多時，台灣自來水公司抄表員近日發現用水量暴增至7000多度，通知里長才揭露孤獨死悲歌，其住處堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)
82歲獨居的曾姓婦人陳屍住處多時，台灣自來水公司抄表員近日發現用水量暴增至7000多度，通知里長才揭露孤獨死悲歌，其住處堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

又傳「孤獨死」悲劇，82歲曾姓婦人獨居台中市北屯區平房，前天因屋內用水異常，水表暴增至7000多度，台灣自來水公司通知里長後，發現婦人已陳屍屋內，推估死亡已兩個多月，其飼養的小白狗也死在另一間房內；檢方相驗後，認定婦人有慢性病自然死亡，遺體發還家屬。曾婦女兒說，與媽媽已超過半年未聯繫，對死因無意見。

台中市警方前天下午接獲通報，北屯區中清路二段一名獨居的曾姓婦人久未出門，警方會同里長與社工破門進入住家，發現曾婦已身亡多日，遺體嚴重腐爛成白骨。經鑑識初步判斷，現場無外力介入跡象，應為慢性病自然死亡。

曾婦被發現的起因是台水公司發現該戶用水量異常，台水公司第四區管理處表示，抄表員11月2日抄表時，度數與上次差異已達6900多度，認為用水量不尋常，前天複查仍無人應門，電話也沒人接聽，才通知里長並通報警方協助。不料，警方進入現場後，曾婦已身亡，且未發現水龍頭未關，研判異常用水應為老舊房屋漏水所致。

據里長與鄰居表示，曾婦長期獨居，行動需以棍子當拐杖，但仍能自行外出採買，女兒也偶爾探視。她個性相當防備，不太願意與鄰里互動。她平時習慣收回廢品，住家內外堆滿雜物，使鄰居不敢靠近。

鄰居說，曾婦生活節儉、獨來獨往，即便參加社區餐會也是默默用餐，近兩個月未再見到她的身影，因住家周邊沒有異味，也聽不到狗叫聲，大家也未多加留意。

為降低孤獨死事件，衛福部將自明年起啟動70萬戶獨老普查。然而，針對如曾婦平時拒絕社會局關懷的個案，衛福部社家署署長周道君表示，現行法規並未賦予社工強制入內查訪的權限，若長者拒絕接觸，社工也難確認狀況。

