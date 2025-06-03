誤入詐團陷阱被救出 「人自由了，心仍被囚禁」

警方查失蹤人口，追出詐團兩處控房，數十名被害人被關押小房間內，終日蜷縮身體，極不人道。（記者李隆揆／翻攝）

「警察把我救出來，行動是自由了，但內心依然被囚禁。」26歲「小傑」應徵「偏門工作」誤入詐團陷阱，與30多人被囚禁在4、5坪小房間，他抱著雙腿縮成一團生活，目睹3名「室友」不堪凌虐死亡，「迄今，我仍覺得身旁的人都是詐團同夥」。

2022年底，剛踏進社會的小傑，在line群組看到收入高、工作輕鬆、入行門檻低、處理賭博金流的徵才訊息，他雖認為涉賭的罪惡感不大，但要提供金融帳戶還是怕怕的，可是當對方告知操作帳戶時可在一旁，讓他誤以為「發現異狀可隨時阻止」。

小傑依約到桃園某超商與「公司代表」碰頭，不久有另名應徵者抵達，對方保管他們的手機並帶至附近汽車旅館「驗車（檢查帳戶）」，天快亮時告知帳戶可用，帶至公司領薪水。

車子停在一棟高級住宅大樓前，小傑不以為意，但出了電梯被推進「公司」時，手持棍棒壯漢大吼「趴下」，他意識到誤入求職陷阱。

「對方那麼高大，又持武器，我絕對打不贏，而且大門已關上，不得不依照指示趴下。」小傑回憶，他趴下後，雙手被反折到背後束綁，接著覺得腳踝冰涼，被手銬緊緊銬上，對方告知好好配合就不會有事，他點了點頭，雙手改綁胸前，被推進4坪大的套房囚禁。

「我察覺事態不對勁，但自我安慰台灣到處是監視器，發生什麼事應該很快被警察發現吧。」小傑說，當時房內已經有其他被拘禁者，後來聽到房外幹部交談才知兩個房間分成強控及弱控房，剛報到的「新人」被分到約制手段殘暴的「強控房」，反抗力沒那麼強的就移到控制手段寬鬆、可洗澡看電視的「弱控房」。

30人擠一房 如蜷縮圓板凳上

小傑說，強控房內嚴禁交談，違規會遭毒打，但還是有人竊竊私語，商討著要趁對方開門時衝出拚命，「計畫從來沒實施過」。基本上每天都有「新人」被推進房，房間擠了二、三十人，有殯葬業者、早餐店老闆、酒吧老闆及老師、學生，不分男女，每人都只能抱著雙腿縮成一團，睡睡醒醒、全身痠痛。

「那是什麼感覺？就是將身體縮在圓板凳上的感覺，一般人大概三小時就很難受了，我卻這樣度過那麼多天、數百小時…」小傑描述著拘禁期間的悲慘遭遇。

某一天小傑被叫到房外，「幹部」嚴厲指責「有人說你想跑，我也看到你跟別人講話，你是不是想跑？」伴隨著陣陣髒話，棍棒猛朝他身上招呼，被打到全身瘀青流血才罷手。

「我根本沒跟別人說話，對方隨便編造理由打我一頓。」小傑推斷對方殺雞儆猴，打給其他新進成員看，「詭計確實得逞了，我一回到房間就疑神疑鬼，總覺得有人是共犯或『抓耙仔』，尤其是不吃一天一餐泡麵 的人，似乎知道味道苦澀的麵已被下了藥，但我沒證據」。

天天被凌虐 眼見死人被拖走

小傑說，每天都有人被凌虐毆打，驚聲尖叫令人不寒而慄，後來又多了鎮暴槍、電擊棒、甩棍，「鎮暴槍會在身上留下滲血圓孔，有人肚子被燒傷，被拘禁的日子真是苦不堪言」。

每晚，弱控房的人會煮泡麵餵其他人吃，也會幫傷者擦藥，「有些被拘禁者可抽菸，那是歹徒給聽話者的獎勵」；歹徒偶爾會安撫說「工作就快結束了，再配合一下，很快能平安回家」，讓大家充滿希望，但總是一次次失望。

「房裡悶熱擁擠，大家沒洗澡，汗味、菸味、尿騷味複雜難聞，時間一久也彷彿習慣了，但還是有人失控。」小傑回憶，黃姓男子常被要求唱歌跳舞娛樂大家，又被餵藥弄得終日昏昏沉沉，某日黃走進廁所不久，突然有人喊「跳樓」，就這麼丟了性命；當時曾聽見救護車及警車警笛聲，但應該是歹徒製造的音效，「死一個人不可能不讓警消人員追查到底，但他們就是發現我們，一切都是歹徒演的」。

第二名死者是女生，歹徒不理會她生病吐血照樣電擊毆打，他記得女生被發現失禁便溺後不久就斷了氣，房外的人聽到呼救還敷衍問「誰會ＣＰＲ心肺復甦？」最後讓兩名「室友」把屍體抬出，「這件事對我衝擊很大，一個人怎麼就這樣沒了，令人感到絕望」。第三名死者是中年男子，罹病無法按時服藥導致雙腳潰爛，狀況惡化後被移到弱控房，不久就死了。

警攻堅救人 他以為歹徒怪招

「被囚禁的前幾天非常害怕，幾天後覺得人生完蛋了，最後對天天上演的凌虐麻痺了，準備放棄人生，只希望今天別再有更可怕、更嚴重的事發生。」小傑說，當警察破門攻堅救人時，他還以為歹徒又出怪招，直到醫院檢傷、警方製作筆錄才確信真的獲救。

「事件過了3年，我內心卻依然被囚禁著；我不敢離開人群，深怕再次落單受害，也難以相信任何人，看見暴力畫面或情節就感到害怕。」小傑說，迄今仍痛恨喝令他趴下的高大男子。他望著記者、停了會兒說「你身材高大壯碩，坐在法院旁聽席靠近被告一側又常朝我看，我真的以為你是詐團派來尋仇的，心想又完蛋了，沒想到你是想採訪我，還好、還好」。

小傑說，每次視訊開庭看著剃光頭的犯嫌，總覺得「他們待在一個比囚禁我的房間更寬更舒適空間」。他說，監獄應該是使人反省的環境，但歹徒看起來似乎過得很爽。