買飲料起口角 婦轉身刺傷勸架女的3歲女兒

44歲廖姓女子昨天上午到桃園市區一家手搖飲店，與店員爭執後拿出摺疊刀，兩名女子勸阻，廖轉攻擊兩女不成，涉刺其中一名勸架女子三歲女兒背部，造成兩公分穿刺傷；警方趕到逮捕廖女，發現她情緒不穩先強制送醫，後續依法偵辦。

遭刺傷女童的母親是手搖飲店隔壁美容院老闆，回想女兒遭刺驚魂未定，她說「幸好女兒外套夠厚」，沒傷到體內器官，將提告廖女；女童包紮後無礙，還天真搖頭說「不痛」。

據調查，廖女昨上午10時到桃園市龍安街一家手搖飲店，起初要點飲料，後自稱是店面地主要求與店長通電話，後來生氣摔手機、弄亂櫃台，再從側背包拿出摺疊刀。隔壁美容店老闆騎機車前來正準備開店，見狀與附近另一店家陳姓店員趕來勸阻，廖女轉攻擊兩人。

陳女因廖女持刀逼近不慎摔倒，美容院老闆還未脫下安全帽立刻上前攔阻，廖女又轉而追逐她，此時陳女起身持雨傘追過來，廖女停頓片刻，見女童站在一旁，突轉身朝女童背部猛刺一刀。

女老闆見狀衝上前抱走女兒，廖女則轉身離開；救護人員獲報到場，發現女童背部兩公分穿刺傷，意識清楚，包紮後送部立桃園醫院，治療後返家休養。警方隨後趕到，在附近逮捕廖女。

警方發現她情緒不穩，聯繫家屬後啟動「強制住院」流程，將廖女送往桃園療養院 ，後續鑑定精神狀況。警方表示廖女行凶動機不明，待情緒穩定後偵詢，依法送辦。

桃園市衛生局指出，依據衛福部「社區精神病人收案及結案標準」，廖姓女子無身障手冊，並不在列管範疇。