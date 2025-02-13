我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

高雄殺人分屍打撈37屍塊 35塊屍塊都是她...連肚臍也被切

記者石秀華、巫鴻瑋／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄連續殺人分屍案，警方連日打撈疑似人體組織，圖為打撈的疑似頭皮人體組織後來驗出是第２名被害的張姓婦人第二塊遺骸。（記者林保光／翻攝）
高雄連續殺人分屍案，警方連日打撈疑似人體組織，圖為打撈的疑似頭皮人體組織後來驗出是第２名被害的張姓婦人第二塊遺骸。（記者林保光／翻攝）

高雄72歲連環殺人魔張介宗殺害分屍3名婦人後丟棄前鎮河，警方目前共打撈到37塊遺骸，其中35塊是第3名遇害者趙林姓婦人，最新一塊是12日在亞灣區海域被民眾發現撈獲，是趙林婦的肚臍；另2塊則為張姓婦人的胸部組織和疑似頭皮，從死者遭碎屍後打撈的屍塊顯示，張分屍手段極為殘忍。

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，在前鎮運河第五船渠目前打撈到共37塊人體組織，市警局鑑識中心主任謝東和13日在記者會中指出，37塊人體組織其中35塊是第3名遭殺害的楠梓區趙林姓婦人的遺骸，另2塊是左營區失蹤的張姓婦人遺骸。

警方日前打撈到趙林姓婦人34塊遺骸包括肉塊、左、右腳掌、胃及內臟等，12日有民眾在亞灣區海域發現一塊疑似人體組織，經打撈上岸，鑑識人員比對結果，為趙林姓婦人的肚臍組織，雖趙林婦人經打撈已尋獲35塊人體組織，但都是細小的切塊，頭顱也未尋獲，至今仍屍骨不全。

另第2名遇害的左營區張姓婦人，目前打撈到2塊屍塊，其中一塊為胸部組織，另一塊則為疑似頭部人皮組織；被殺害的張嫌的張黃姓兄嫂迄今未尋獲相關可比對的屍塊，3人頭顱也尚未尋獲，警方今仍持續打撈。

民間打撈專家在前鎮運河第５船渠撈出遇害的趙林婦人的手掌部位。（記者巫鴻瑋／翻攝）
民間打撈專家在前鎮運河第５船渠撈出遇害的趙林婦人的手掌部位。（記者巫鴻瑋／翻攝）
高雄警方和民間組織連日來在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。（本報資料照片...
高雄警方和民間組織連日來在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。（本報資料照片）

灣區

上一則

滬官員赴台賞燈 陸委會三度封殺 國台辦：干擾兩岸發展

下一則

台中新光三越氣爆 搜救人員曝「慘不忍睹」滿地尖銳物

延伸閱讀

「從小就很討厭叔叔」台連續殺人分屍案 遇害人之兒爆真心話

「從小就很討厭叔叔」台連續殺人分屍案 遇害人之兒爆真心話
高雄連續分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

高雄連續分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」
高雄分屍案…尋獲張婦屍塊證實第2人受害 警擬搜化糞池

高雄分屍案…尋獲張婦屍塊證實第2人受害 警擬搜化糞池
高雄殺人分屍案找不到頭 警不排除仿「這3案」挖化糞池

高雄殺人分屍案找不到頭 警不排除仿「這3案」挖化糞池

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？