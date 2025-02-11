前代課師涉性侵5童…趁校外活動伸魔爪 檢求刑98年

嘉義縣某國小代理老師涉嫌性侵5學童，嘉檢偵結起訴，因惡行重大，具體求刑98年。(本報資料照片)

30歲謝姓男子自2020年起擔任嘉義縣某國小代課老師，利用帶領學童出席校外活動，涉嫌對5名未成年學童、計17次猥褻、性交，嘉檢偵結起訴，因惡行重大，具體求刑98年。

中央社報導，嘉義地檢署於去年10月間，接獲嘉義縣警察局竹崎分局通報，指縣轄某國小前代課老師謝姓男子疑對未成年學童性侵害案件，檢警通知多名被害人到場陳述，即時保全相關證據，於去年12月19日拘提謝男到案，檢方並向嘉院聲押禁見獲准。

嘉義地檢署起訴書指出，謝男於2020年10月至2023年4月23日擔任嘉義縣某國小代課老師時，陸續鎖定4至6年級的5名學童，分別在校園電腦、音樂教室及學校宿舍，對學童進行猥褻及性交行為。

嘉檢表示，謝男還會利用學童出席校外活動伸出魔爪，分別在台北、台中、苗栗及雲林地的商務旅館或飯店，計對5名學童共犯下17次的猥褻、性交行為；謝男坦承犯行。

嘉檢審酌謝男為人師表，竟利用學童對師長的信任，而為逞一己私慾，於擔任科任教師期間，對5名學童猥褻、性交等行為，造成受害學童永久難以磨滅傷害與陰影，以及其身心嚴重不良影響。

嘉檢指出，學童長期受性侵害，次數頻繁形同謝男的年幼禁臠，經此長期侵害，放棄抵抗，麻木痛苦，謝男惡行極為重大，對社會治安危害甚鉅，因此，除依法起訴外，在17次犯行中，僅有1次具體求刑2年，其餘為6年，合計98年。