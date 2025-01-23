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台5億生假結婚塵埃落定...地政士之子今判1年6月確定

記者陳宏睿／台中23日電
5億生偽造文書案，夏姓男子不服一審判決，上訴台中高分院，審理期間夏每次出庭都穿同件上衣。(本報資料照片)
5億生偽造文書案，夏姓男子不服一審判決，上訴台中高分院，審理期間夏每次出庭都穿同件上衣。(本報資料照片)

身價5億台幣的台中市賴姓高中生墜樓案，地政士之子夏男被控偽造文書假結婚，一審判1年6月，全案上訴二審，夏仍做無罪答辯，還向法官喊冤「有繼承權判有罪，才是正義嗎」，二審今宣判，仍認定夏偽造文書，判刑1年6月，不可上訴，全案確定。

法界人士表示，刑法偽造文書印文罪章中，各法條的刑度不一，偽造私文書為5年以下之罪，偽造公文書則為7年以下之罪，但明知不實，仍使公務員登載不實，則是3年以下之罪，夏男所犯是刑法214條使公務員登載不實罪，最高刑度為3年以下。

法界人士指出，刑事訴訟法376條規定，最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪，經二審判決者，不得上訴最高法院，因此夏在此案判決確定。

二審審理期間，夏男仍強調無罪，主張此案因賴生死亡的結果，讓他有繼承權，衍生外界陰謀論，「難道有繼承權就要判有罪，才是正義嗎」，夏男律師主張，此案檢方以推論、臆測方式，認定是假結婚，一審量刑也過重，請求改判。

公訴檢察官則說，結婚登記是基於真誠意願，當下願意住在一起，有感情交流、一起生活，法律才會賦予二人身分、財產、繼承上的關係，若只是單純想要住在一起，只需有同居事實即可。

檢方指出，夏男雖辯稱不是假結婚，但夏認識賴生4個月內，沒有與賴生單獨外出，沒有親密交往，互動的事實，夏男所辯與經驗法則相違背，請求駁回上訴。

台中市賴姓高中生（18歲）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月。

賴母律師另針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，2023年8月將卷證發回台中地檢署續查，尚未偵結。

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