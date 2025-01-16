雖無外顯疾病仍可能致病 RCA汙染案222勞工更二審獲賠1.7億

RCA工殤事件，高院15日判公司再賠1.7億元台幣；RCA關懷協會理事長杜津珠（中）說，訴訟從黑髮打到白髮，司法應進步、別再拖。（記者王宏舜／攝影）

美國無線電公司55年前來台設廠，讓員工喝受汙染地下水，接觸劇毒溶劑，上百人罹癌、死去，最高法院2018年判262人獲賠5億1000萬元（台幣，下同，約1548萬美元）、2022年再判24人獲賠5470萬元；第一波求償失利222名勞工 ，台灣高等法院更二審昨判再賠償1億7070萬元。

若不計利息，目前員工已勝訴確定5億7000多萬元，義務律師團召集人林永頌肯定法官判賠的見解，但認為更二審金額比預期低，研議是否上訴。

本案原告為台灣美國無線公司（RCA）員工關懷協會，求償者分Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病三組，在最高法院確定判決中，要賠償公司包括RCA、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司。

法院認定，奇異、湯姆遜、Technicolor都是RCA控制公司，受害員工自1998年籌組自救會開始求償，RCA還匯出美金1億餘元至母公司所在的法國銀行，致公司在台資產所剩無幾，惡意脫產、規避債務，奇異、Technicolor、湯姆遜，應適用揭穿公司面紗原則，與RCA同負賠償責任。

更二審222名勞工，審理重點在Ｃ組未有外顯疾病勞工，是否因工作暴露於有害化學物質，身體自主權、健康權（包含生理健康及心理健康 ） 確有受到侵害。更二審認為RCA確實違反有機溶劑中毒預防規則等保護他人的法律，依公司當時受汙染情形、勞工工作狀況及不當暴露、接觸有機溶劑程度、劑量，可信已超越依法規應容受程度與劑量，依文獻報告可認對人體造成疾病或影響。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠昨在法院外吶喊「司法要進步、別再拖」，指大多數會員從黑髮打到白髮、步履蹣跚，有些會員等不及先走了，RCA與奇異公司難道不用賠償？雖然判賠金額不高，但判決告訴企業主應在勞工健康下追求合理利潤 ，才有良心。