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獲刑6年6月、5年2月 消防夫妻勒索麥當勞案定讞

記者王宏舜／台北9日電
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索台幣7060萬元(約214.3萬美元)，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。資料照片。(記者王宏舜／攝影)
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索台幣7060萬元(約214.3萬美元)，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索7060萬元(台幣，下同，約214.3萬美元)，一審被依恐嚇取財未遂罪判刑1年2月。台灣高等法院開庭時，麥當勞律師出示蔡「逼死他們」的對話，高院合議庭認定夫妻藉勢藉端勒索財物，依貪汙治罪條例分別判刑6年6月、5年2月，最高法院昨駁回上訴定讞，夫婦兩人都將入監服刑。

蔡姓夫妻原為火災預防科隊員，2017年3月帶5歲兒子到麥當勞土城裕民店，兒子攀爬溜滑梯摔傷骨折。

蔡向麥當勞主管表明身分，利用職務列出裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中索賠7060萬元，揚言若不答應將對外公布或檢舉；之後麥當勞接獲多個縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」函文，受行政稽查。

夫妻對話紀錄顯示，蔡說「繼續加壓，我現在應該有對他們造成威脅了才對」、「剛又騷擾了一些縣市」，黃附和「不用釋出善意直接加碼」、「幾霸昏」，相互提醒「電腦瀏覽紀錄要刪除」。蔡曾和朋友說「拿到錢後可以買房買車，規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還。」

東窗事發後夫妻離職，訴訟期間接連產子，現已有5名子女。檢方指夫妻以比醫藥費高出1萬多倍金額勒索，夫妻稱求償是正當權利，一審被依恐嚇取財未遂罪判刑1年2月。

高院審理時，法官希望夫妻能向麥當勞致歉，蔡卻回「主動聯絡有風險」；麥當勞指對方完全不聯絡，還說「被害人沒善意」。

高院指出，一審忽略蔡先透過安管系統查得麥當勞裕民店違規、透過妻子指導安檢人員再次稽查而命限期改善，蔡又以公開各分店違規為勒索手段，火災預防科是各消防分隊上級，與職務相關，改以貪汙治罪條例處斷。高院也批黃櫻惠，為了能早日經濟無虞退休，彙整麥當勞其他縣市的公安情事當籌碼，「樂於作為談判壓力」。

夫妻倆不甘二審遭重判，2023年8月28日提上訴，但最高法院認為高院認事用法無違誤，昨駁回夫妻上訴確定。

麥當勞 高院 退休金

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