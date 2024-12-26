我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

川普促最高法院：暫停執行TikTok強制出售令

柯文哲臉書再更新：檢證明 橘子根本不是什麼大帳房

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨支持者昨(26)晚在北院前替柯文哲發聲，支持者們舉起手板表達訴求，並喊著「放人」、「公開審理，釋放柯P！」訴求。(記者林伯東／攝影)
民眾黨支持者昨(26)晚在北院前替柯文哲發聲，支持者們舉起手板表達訴求，並喊著「放人」、「公開審理，釋放柯P！」訴求。(記者林伯東／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴，27日凌晨獲北院裁定3000萬元(台幣，下同，約91萬美元)交保。在等候交保期間柯文哲再更新臉書，強調柯文哲在法庭上捍衛自己的清白，強調威京集團7員捐的210萬是「合法政治獻金 」，但檢方將威京集團主席沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，柯文哲也強。在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。

柯文哲臉書如下：

今晚在法庭上，我們終於看到了許久不見的柯主席，四個月過去，他的身形消瘦、面色憔悴，聲音因為長時間問訊變的沙啞，但柯主席依舊仔細聆聽檢方對他的指控，清楚的答辯，為自己捍衛清白。

在接押庭上，檢方還是沒有拿出任何直接有力的證據。幸好，我們聽到了柯文哲的說法：

一、210萬 #合法政治獻金 ，就是捐款，不但柯文哲被羈押前從未聽過，且與京華城容獎提高整整差了兩年。

二、檢方將沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，卻沒有任何收受的時間地點。

三、在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。

但檢方卻用這些蒼白無力的證據羅織巨大罪名，查了四個月，問了80位以上的證人，編派故事。最後法官請問檢察官，還要查多久，才能讓案情晦暗不明程度降低？檢察官的回答竟是：再交叉詰問完所有證人，那恐怕還要一年！

辯護律師更進一步完整引據都市容積獎勵適用的法規，除了都市計劃法還有土管條例，提供20%容獎沒有違法！

柯文哲主席更直視檢察官，堅定地說：他從未如起訴書所言，有指示任何祕書去施加壓力、且如有這個祕書，檢方為何沒有任何人證？但種種對柯文哲有利的證據，檢察官都拒不採用。

更讓人瞠目結舌的是，檢察官一直釋放柯主席「拒絕出庭」、「拒絕配合調查」的消息。真相是，一開始檢察官 #竟然違法濫權提訊柯主席，不先發傳票，就多次在一大早、把完全沒有心理準備的柯文哲帶走，完全破壞司法正常程序。

柯文哲的辯護律師請法官明鑑：既然相關人士的手機早被查扣，所有對話被不斷翻找比對，還有什麼串證、滅證可能？還有什麼接押的理由？

柯文哲也明確表示，他對台灣民眾黨有責任，他絕對不可能冒著讓台灣民眾黨陷入危機的風險而逃亡。我們已經等了四個月，等待證據說話。既然沒有證據，那請讓司法還給當事人充分時間，真正釐清真相。

讓柯主席和他的辯護律師，有對等的武器為自己辯駁，給他為自己人生，一個最基本的公平防禦的機會。

柯文哲 民眾黨

上一則

一段訊息成柯文哲收賄證據 硬碟檔案「朕.doc」自比雍正帝

下一則

柯文哲遭起訴「民眾黨恐瓦解」？ 紐時：加劇台灣政治分裂

延伸閱讀

收賄證據將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃

收賄證據將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃
1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告

1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告
京華城容積率案彭振聲500萬保金到位 台銀深夜無法到場點鈔

京華城容積率案彭振聲500萬保金到位 台銀深夜無法到場點鈔
柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦 等明天銀行開門籌錢

柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦 等明天銀行開門籌錢

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」